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Türkiye’nin en iyi yönetilen 4 şirketinden biri: Yeşilova Holding

Deloitte Private tarafından Türkiye’de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ (Best Managed Companies) programı kapsamında ödüle layık görülen şirketler açıklandı. Yeşilova Holding, Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketlerinden biri oldu.

Şirketler 29.05.2023, 20:18
Türkiye’nin en iyi yönetilen 4 şirketinden biri: Yeşilova Holding

Alınan ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilova Hol­ding İcra Kurulu Baş­kanı A. Yalçın Yeşilova, “Yeşilova Grubu olarak, dünya­nın saygın kuruluşlarından Deloitte ta­rafından gerçekleştirilen En İyi Yönetilen Şirketler listesine girmek, böylesine prestijli bir unvanı almaya hak kazan­mak bizi çok gururlandırdı. Aldığımız bu ödüller bizlere büyük bir motivasyon ve güç veriyor. Bu değerli başarılarda emekleri bulunan tüm çalışma arkadaş­larıma teşekkür ediyorum” dedi.

#Yeşilova Holding
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