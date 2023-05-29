Türkiye’nin en iyi yönetilen 4 şirketinden biri: Yeşilova Holding

Alınan ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilova Hol­ding İcra Kurulu Baş­kanı A. Yalçın Yeşilova, “Yeşilova Grubu olarak, dünya­nın saygın kuruluşlarından Deloitte ta­rafından gerçekleştirilen En İyi Yönetilen Şirketler listesine girmek, böylesine prestijli bir unvanı almaya hak kazan­mak bizi çok gururlandırdı. Aldığımız bu ödüller bizlere büyük bir motivasyon ve güç veriyor. Bu değerli başarılarda emekleri bulunan tüm çalışma arkadaş­larıma teşekkür ediyorum” dedi.