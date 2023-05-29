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Türkiye’nin en iyi yönetilen 4 şirketinden biri: Yeşilova Holding
Deloitte Private tarafından Türkiye’de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ (Best Managed Companies) programı kapsamında ödüle layık görülen şirketler açıklandı. Yeşilova Holding, Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketlerinden biri oldu.
Şirketler 29.05.2023, 20:18
Alınan ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, “Yeşilova Grubu olarak, dünyanın saygın kuruluşlarından Deloitte tarafından gerçekleştirilen En İyi Yönetilen Şirketler listesine girmek, böylesine prestijli bir unvanı almaya hak kazanmak bizi çok gururlandırdı. Aldığımız bu ödüller bizlere büyük bir motivasyon ve güç veriyor. Bu değerli başarılarda emekleri bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
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