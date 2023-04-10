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Togg’un su sızdırmazlık testleri Sanver’den

Otomotiv, havacılık ve savunma sektörüne yüksek teknolojili ürünler geliştiren Sanver Mühendislik tarafından kurulan tesis, Togg araçlarının sızdırmazlık testlerini yapıyor.

Şirketler 10.04.2023, 23:02
Togg’un su sızdırmazlık testleri Sanver’den

2010 yılında girişimcilik des­teği ile Bursa’da kurulan Sanver Mühendislik, oluşturduğu ku­rumsal yapıyla, global otomotiv, havacılık ve savunma sektörüne yüksek teknoloji içerikli üretim hatları, robotik sistemler, test sistemleri ve otomasyon yazılımı alanla­rında anahtar teslim hizmetler sunuyor.

İşletme, Togg Akıllı Cihaz için geliştirdiği Dinamik ve Statik Su Testi Tesisi ile WCM standartlarına uygun projeler tasarladı ve imal ederek bu projeleri uygulamaya ge­çirdi. Geliştirilen bu tesislerde ülkemizde üretilen ilk akıllı cihazlar olan Togg araçla­rının Dünya Test Normlarına uygun sızdır­mazlık testleri yapılıyor.

Sızdırmazlık testleri

Geliştirilen Statik Su Testi Tesisi tam kapasiteye sahip. Bu istasyonlarda üreti­len akıllı cihazlar farklı süre boyunca, de­ğişken su yoğunluğunda sızdırmazlık testine tabi tutuluyor. Test sonrası ise sis­temde uygulanan kurutma sistemi saye­sinde araç kurutma işlemi otomatik ola­rak gerçekleştiriliyor. Dinamik Su Testi Tesisi, aracı dokuz farklı pozisyon ve açı­larda hareket ettirerek her pozisyonda farklı sürelerde stabil veya değişken yo­ğunlukta testler gerçekleştiriyor. Bu sa­yede aracın farklı yol koşullarında ve farklı park pozisyonlarında tüm hatlarıyla su sız­dırmazlığı kontrol ediliyor. Sanver Mühen­dislik Genel Müdürü Nurşen Sanver, “Ülkemizin gururu Togg Akıllı Cihaz’ın üre­tim yolculuğunda bulunmak, otomotiv sektöründeki deneyimlerimizi içeren test tesisi projelerinde yer almak, Türkiye’nin rüyasına inananlar ve başarıya odakla­nanlar arasında olmak gurur verici” de

#TOGG #Sanver
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