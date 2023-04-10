Togg’un su sızdırmazlık testleri Sanver’den
Otomotiv, havacılık ve savunma sektörüne yüksek teknolojili ürünler geliştiren Sanver Mühendislik tarafından kurulan tesis, Togg araçlarının sızdırmazlık testlerini yapıyor.
2010 yılında girişimcilik desteği ile Bursa’da kurulan Sanver Mühendislik, oluşturduğu kurumsal yapıyla, global otomotiv, havacılık ve savunma sektörüne yüksek teknoloji içerikli üretim hatları, robotik sistemler, test sistemleri ve otomasyon yazılımı alanlarında anahtar teslim hizmetler sunuyor.
İşletme, Togg Akıllı Cihaz için geliştirdiği Dinamik ve Statik Su Testi Tesisi ile WCM standartlarına uygun projeler tasarladı ve imal ederek bu projeleri uygulamaya geçirdi. Geliştirilen bu tesislerde ülkemizde üretilen ilk akıllı cihazlar olan Togg araçlarının Dünya Test Normlarına uygun sızdırmazlık testleri yapılıyor.
Sızdırmazlık testleri
Geliştirilen Statik Su Testi Tesisi tam kapasiteye sahip. Bu istasyonlarda üretilen akıllı cihazlar farklı süre boyunca, değişken su yoğunluğunda sızdırmazlık testine tabi tutuluyor. Test sonrası ise sistemde uygulanan kurutma sistemi sayesinde araç kurutma işlemi otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Dinamik Su Testi Tesisi, aracı dokuz farklı pozisyon ve açılarda hareket ettirerek her pozisyonda farklı sürelerde stabil veya değişken yoğunlukta testler gerçekleştiriyor. Bu sayede aracın farklı yol koşullarında ve farklı park pozisyonlarında tüm hatlarıyla su sızdırmazlığı kontrol ediliyor. Sanver Mühendislik Genel Müdürü Nurşen Sanver, “Ülkemizin gururu Togg Akıllı Cihaz’ın üretim yolculuğunda bulunmak, otomotiv sektöründeki deneyimlerimizi içeren test tesisi projelerinde yer almak, Türkiye’nin rüyasına inananlar ve başarıya odaklananlar arasında olmak gurur verici” de