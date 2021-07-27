Tofaş, “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayınladı

Ar-Ge, dijitalleşme ve inovasyonla geleceğe daha güçlü yürüyor

Türk otomotiv sanayinin önde gelen şirketlerinden Tofaş, 8’inci Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyu ile web üzerinden interaktif formatta paylaştı.

Tofaş’tan yapılan açıklamaya göre, tüm sektörlerde olduğu gibi küresel otomotiv sektöründe de ticaret ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanmasına rağmen, 250 bin adetlik üretim, 118 bin adetlik ihracat ve iç pazar satışlarındaki yüzde 93’lük yerli üretim payı ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan şirket, sektöre ve ekonomiye değer yaratmayı da sürdürdü.

Şirket, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarıyla 142 bin adet satış gerçekleştirerek, pazar payını yüzde 18,4’e yükseltti. Türkiye’nin en büyük 10 sanayi kuruluşu arasında Fiat, 2020 yılında otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarındaki ilk sıradaki yerini korudu. Egea ailesi 225 milyon dolar yatırımla yenilendi ve aileye Cross modeli eklendi. Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 13’ünü gerçekleştiren Tofaş, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük 10 sanayi kuruluşu arasında yer aldı.

2020 yılında, farklı alanlardaki 9 insan kaynakları uygulaması ile Stevie Awards ve Brandon Hall Group tarafından ödüllere layık görülen şirket, yenilikçi öğrenme ve teknoloji çözümleri ile The Stevie Awards for Great Employers ve Stevie International Business Awards’ta 3 ödül aldı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, 2020 yılında başlayan Covid-19 salgınının tüm insanlık ve iş dünyası üzerinde eşi benzeri görülmemiş etkilerinin olduğunu belirterek, “Dünya üzerinde milyarlarca insan fiziksel, duygusal ve finansal zorluk yaşadı. Pandemi sürecinden ülkemiz de büyük ölçüde etkilendi. Tofaş olarak başta çalışanlarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımızın sağlığını korumayı, istihdamın korunmasını ve çalışan gelir kaybının önlenmesini önceliklendirirken, işimizin de sürekliliğini sağlayarak ekonomik değer yaratmaya devam ettik. Uzun yıllardır yatırım yaptığımız Ar-Ge, dijitalleşme ve inovasyon çalışmalarımız, bilgi birikimimiz ve çevik hareket etme kabiliyetimiz, bu zorlu dönemde bize büyük bir güç sağladı.” ifadelerini kullandı.

“Örnek fabrika olduk”

Eroldu, Tofaş kültürü içerisinde tüm çalışanlar için güvenli bir iş ortamı yaratmayı temel sorumluluk olarak kabul ettiklerini ve iş sağlığı ve güvenliğinde WCM (Dünya Klasında Üretim) kapsamında örnek fabrika olduklarını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu sorumluluk ile pandemi gerekliliklerine göre iş sağlığı güvenliği kurallarımızı güncelleyerek, koruyucu önlemler, uzaktan çalışma gibi hızla devreye alınan pek çok uygulama ile çalışanlarımızın hayatını güvenli hale getirmeyi hedefledik. Günümüzde toplumsal farkındalığın da arttığı bir diğer odak konumuz ise iklim krizi ve adaptasyon oldu. Sorumlu üretim ve tüketim anlayışı çerçevesinde doğal kaynak tüketimini ve atık oluşumunu azaltırken, geri kazanım oranlarımızı arttırıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılı hedefimiz, 2011 baz yılına göre yüzde 33 emisyon azaltımı ve uzun vadede karbon nötr tesis olmak.”