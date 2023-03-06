Tofaş, Stellantis’in Türkiye haklarını satın aldı
Türkiye’deki tüm Stellantis markalarının ticari faaliyetleri Tofaş çatısı altında toplanarak, Tofaş ile birlikte tüm Stellantis markaları ve segmentleri için artan sinerji ve değer yaratımı sağlanması hedefleniyor.
Koç Holding ve Stellantis N.V. müşterilere ve iş ortaklarına sınıfının en iyisi ürün ve hizmetlerin verimli bir şekilde sunulması, Türkiye’deki operasyon potansiyelinin artırılması amacıyla mevcut Tofaş ortak girişimlerini daha da genişletme ve büyütmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Koç Holding’den yapılan açıklamaya göre, imzalanan yeni stratejik anlaşma ile Tofaş, Stellantis Türkiye dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ’nin sermayesinin tamamını satın alıyor. Sonuç olarak, Türkiye’de dağıtıma sunulan tüm Stellantis markaları - Alfa Romeo, Fiat, Citroen, DS Automobiles, Jeep®, Maserati, Opel ve Peugeot - Tofaş tarafından dağıtılacak.
Türkiye’deki tüm faaliyetlerin iki güçlü hissedarın desteğiyle tek bir çatı altında toplanması, dünya çapında ticari faaliyetlerde, üretimde ve Ar-Ge’de benzeri görülmemiş sinerjilere izin verirken, Türk tüketicisine daha geniş ve verimli ürün ve hizmetler sunmanın da yolunu açacak. Tofaş’ın potansiyelini daha da ileriye taşımak için yeni iş fırsatları da ufukta beliriyor.
Tofaş hedeflerini büyütüyor
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu “Bu zor dönemin atlatılmasında ülkemize yapılacak yatırımların büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu stratejik yatırım; üretim hacmi, ihracat performansı ve Ar-Ge yetkinlikleri ile şirketimiz Tofaş’ı otomotiv sektöründe çok daha önemli bir noktaya taşıyor. Türkiye otomotiv sektöründe lider konumundaki Tofaş, bu yeni yatırım ile hedeflerini büyütüyor ve iddiasını güçlendiriyor” dedi.
Stellantis CEO’su Carlos Tavares ise “Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’da lider bir pazar payına ulaşmaya çalışırken, uzun vadeli stratejik planımız olan Dare Forward 2030’da kritik bir rol oynuyor” dedi. “Koç ile ortaklığımızı derinleştirmek sinerji yaratacak, değeri artıracak ve tüm segmentlerdeki Stellantis markaları için pazar potansiyelini büyütecektir” diye konuştu.