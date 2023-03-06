Tofaş, Stellantis’in Türkiye haklarını satın aldı

Koç Holding ve Stellantis N.V. müşterilere ve iş ortaklarına sını­fının en iyisi ürün ve hizmetlerin ve­rimli bir şekilde sunulması, Türkiye’deki operasyon potansiyelinin artırılması amacıyla mevcut Tofaş ortak girişimlerini daha da genişletme ve bü­yütmeyi hedefledikle­rini açıkladı.

Koç Holding’den yapılan açıklamaya göre, imzalanan yeni stratejik anlaşma ile Tofaş, Stellantis Türkiye dağıtım şir­keti Stellantis Otomo­tiv Pazarlama AŞ’nin sermayesinin tama­mını satın alıyor. Sonuç olarak, Türki­ye’de dağıtıma sunulan tüm Stellantis markaları - Alfa Romeo, Fiat, Citroen, DS Automobiles, Jeep®, Maserati, Opel ve Peugeot - Tofaş tarafından dağıtıla­cak.

Türkiye’deki tüm faaliyetlerin iki güçlü hissedarın desteğiyle tek bir çatı altında toplanması, dünya çapında ti­cari faaliyetlerde, üretimde ve Ar-Ge’de benzeri görülmemiş sinerjilere izin ve­rirken, Türk tüketicisine daha geniş ve verimli ürün ve hizmetler sunmanın da yolunu açacak. Tofaş’ın potansiye­lini daha da ileriye taşımak için yeni iş fırsatları da ufukta beliriyor.

Tofaş hedeflerini büyütüyor

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu “Bu zor dönemin atlatılmasında ülke­mize yapılacak yatı­rımların büyük önem taşıdığına inanıyo­ruz. Bu stratejik yatı­rım; üretim hacmi, ihracat performansı ve Ar-Ge yetkinlikleri ile şirketimiz Tofaş’ı otomotiv sektöründe çok daha önemli bir noktaya taşıyor. Tür­kiye otomotiv sektö­ründe lider konumundaki Tofaş, bu yeni yatırım ile hedeflerini büyütüyor ve iddiasını güçlendiriyor” dedi.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares ise “Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’da lider bir pazar payına ulaşmaya çalışırken, uzun vadeli stratejik planımız olan Dare Forward 2030’da kritik bir rol oy­nuyor” dedi. “Koç ile ortaklığımızı de­rinleştirmek sinerji yaratacak, değeri artıracak ve tüm segmentlerdeki Stel­lantis markaları için pazar potansiye­lini büyütecektir” diye konuştu.