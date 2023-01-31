TESLAMAK’tan küçük ebatlı büyük işlevli makineler

Makine sektöründe uzun yıllar tecrü­beye sahip Hasan Torun ve Meh­met Kurtuluş tarafından 2014 yılında kurulan TESLAMAK Makina, 2019 yılında üretimine başladıkları 835 mm’lik CNC ab­kant preslerle adından söz ettirmeye baş­ladı. Firmalardan gelen talepler doğrultusunda üretimini de şekillendiren firma, kullanıcılara enerji ve yer tasarrufu sağlayarak üretim yapan makineler sunuyor.

835 mm’den 3 metreye kadar çeşitli bo­yutlarda CNC abkant makineler üreten TES­LAMAK sektörde adını daha güçlü bir şekilde duyurmak ve dünya pazarlarında kaliteli ve rekabetçi fiyatıyla adını duyur­mak istiyor.

Bursa makine sektörünün öncü firmala­rından birinde uzun yıllar görev yapan ve ardından sahip oldukları bilgi ve birikimle­riyle kendi firmalarını kuran Hasan Torun ve Mehmet Kurtuluş, Türkiye’de TESLA­MAK’ın ürettiği küçük ve işlevsel CNC ab­kant makinelerle sektörlerinde fark yaratıyorlar.

“Sektördeki açığı kapatmak istedik”

Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerde firmaların genellikle büyük CNC abkant makineler kullandıklarını söyleyen TESLAMAK Genel Müdürü Hasan Torun, firmanın kuruluşu­nun ardından geçen ilk 5 yıllık süreçte çe­şitli marka CNC abkant makinalarının servis ve satış sonrası hizmetini verdiklerini söyledi. Torun, “Bu dönem bizim için hem yurt içi piyasada çevre edinmemize hem de farklı makineleri tanımamıza imkan sağ­ladı. Bu süreçte yaptığımız saha çalışmala­rıyla, işveren ve operatör taleplerini değerlendirdik. Tüm bunları göz önünde bulundurarak 2019 yılında üretime adım atmaya karar verdik. Bu şekilde ortaya kon­sept bir makine çıkardık” diye konuştu.

Büyük işlerin küçük makinesi

Torun, ürünlerini, “Büyük işlerin küçük makinesi” olarak tanımlayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “CNC abkant makinemizin kullanımı basit, hızlı, seri ve ebat olarak küçük ama yaptığı iş hacmi bakımından aynı segmentteki birçok makineden daha fonksiyonel. Ayrıca portatif bir ürün. Kulla­nıcı, firma içerisinde forklift ile istediği yere taşıyıp, makinenin çalışacağı zemin çok bozuk olmadığı sürece fişini takıp çalıştıra­bilecek. Makinemiz çok fazla yer kaplama­yacak şekilde tasarlandı.”

Servis hizmeti verdikleri dönemde müş­terilerinde güven oluşturduklarını ve bu güvenle de ürettikleri makineleri rahatlıkla satabildiklerini ifade eden Hasan Torun, “Türkiye’de küçük makine yapan firmalar var ancak onlar NC makineler yapıyorlar. Türkiye’de bu makineleri üreten sadece biz varız. Bu yüzden küçük makinelerimize büyük ilgi oldu” şeklinde konuştu.