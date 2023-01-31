TESLAMAK’tan küçük ebatlı büyük işlevli makineler
Ürettiği küçük ve işlevsel CNC abkant makineleriyle Türki-ye’de bir ilke imza atan TESLAMAK, başarılı geçen 2022 yılının ardından hedefini yurt dışı pazarlara çevirdi.
Makine sektöründe uzun yıllar tecrübeye sahip Hasan Torun ve Mehmet Kurtuluş tarafından 2014 yılında kurulan TESLAMAK Makina, 2019 yılında üretimine başladıkları 835 mm’lik CNC abkant preslerle adından söz ettirmeye başladı. Firmalardan gelen talepler doğrultusunda üretimini de şekillendiren firma, kullanıcılara enerji ve yer tasarrufu sağlayarak üretim yapan makineler sunuyor.
835 mm’den 3 metreye kadar çeşitli boyutlarda CNC abkant makineler üreten TESLAMAK sektörde adını daha güçlü bir şekilde duyurmak ve dünya pazarlarında kaliteli ve rekabetçi fiyatıyla adını duyurmak istiyor.
Bursa makine sektörünün öncü firmalarından birinde uzun yıllar görev yapan ve ardından sahip oldukları bilgi ve birikimleriyle kendi firmalarını kuran Hasan Torun ve Mehmet Kurtuluş, Türkiye’de TESLAMAK’ın ürettiği küçük ve işlevsel CNC abkant makinelerle sektörlerinde fark yaratıyorlar.
“Sektördeki açığı kapatmak istedik”
Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerde firmaların genellikle büyük CNC abkant makineler kullandıklarını söyleyen TESLAMAK Genel Müdürü Hasan Torun, firmanın kuruluşunun ardından geçen ilk 5 yıllık süreçte çeşitli marka CNC abkant makinalarının servis ve satış sonrası hizmetini verdiklerini söyledi. Torun, “Bu dönem bizim için hem yurt içi piyasada çevre edinmemize hem de farklı makineleri tanımamıza imkan sağladı. Bu süreçte yaptığımız saha çalışmalarıyla, işveren ve operatör taleplerini değerlendirdik. Tüm bunları göz önünde bulundurarak 2019 yılında üretime adım atmaya karar verdik. Bu şekilde ortaya konsept bir makine çıkardık” diye konuştu.
Büyük işlerin küçük makinesi
Torun, ürünlerini, “Büyük işlerin küçük makinesi” olarak tanımlayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “CNC abkant makinemizin kullanımı basit, hızlı, seri ve ebat olarak küçük ama yaptığı iş hacmi bakımından aynı segmentteki birçok makineden daha fonksiyonel. Ayrıca portatif bir ürün. Kullanıcı, firma içerisinde forklift ile istediği yere taşıyıp, makinenin çalışacağı zemin çok bozuk olmadığı sürece fişini takıp çalıştırabilecek. Makinemiz çok fazla yer kaplamayacak şekilde tasarlandı.”
Servis hizmeti verdikleri dönemde müşterilerinde güven oluşturduklarını ve bu güvenle de ürettikleri makineleri rahatlıkla satabildiklerini ifade eden Hasan Torun, “Türkiye’de küçük makine yapan firmalar var ancak onlar NC makineler yapıyorlar. Türkiye’de bu makineleri üreten sadece biz varız. Bu yüzden küçük makinelerimize büyük ilgi oldu” şeklinde konuştu.
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