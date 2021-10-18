Teknolojinin kaptanı Özhan Market

Organizasyonda, Lami Mandacı’nın Özhan Marketler Zinciri için gerçekleştirmiş olduğu “Sipariş Öneri Sistemi’ projesi ‘Yılın Maliyet İyileştirme” dalında birinciliğe layık görüldü. Sipariş Öneri Sistemi ile müşteri taleplerine etkin cevap vermenin yanı sıra, personelin iş yükünün de hafifletildiğini belirten Özhan Marketler Zinciri Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı Lami Mandacı, proje hakkında şu bilgileri verdi: “Projemizle güzel bir inovasyon sağladık. Mağazalarımızda müşteri ihtiyaçlarını tespit edip, sipariş önerisi için tüm şubelerimiz her gün hesaplama yapılarak minimum raf seviyesinin altına düşmüş stoklar için sipariş önerisi yapıldı. Bu hesaplama ile envanter dönüş hızı arttırılmış, aşırı stok ve yok satma engellemiş oldu. Bu projeyle personelimizin iş yükü hafiflettik.”

