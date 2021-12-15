Taşınmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Bursa’daki evden eve nakliyat firmaları arasında öncü olan Nilüfer Evden Eve Nakliyat, 1999 yılından bugüne sunduğu kaliteli hizmet ile ev ve iş yeri taşımacılığında aranan firmaların başında geliyor. Teknolojiyi takip ederek, taşıma hizmetlerinde yenilikçi çözümler sunan firma, kendi bünyesindeki farklı boyutlardaki taşıma araçları ve eşya taşıma asansörü ile taşınma esnasında yaşanabilecek olası riskleri en aza indiren firma, asansörlü nakliyat hizmeti ile de müşterilerine pratik ve hızlı çözümler sunuyor.