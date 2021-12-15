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Taşınmak hiç bu kadar kolay olmamıştı
Bursa’da 1999 yılından günümüze evden eve nakliyat sektörünün öncüsü olan Nilüfer Evden Eve Nakliyat, sunduğu hizmetler ve kullandığı yeni teknolojiler ile taşınmayı sıkıntı olmaktan çıkarıyor.
Şirketler 15.12.2021, 15:26
Bursa’daki evden eve nakliyat firmaları arasında öncü olan Nilüfer Evden Eve Nakliyat, 1999 yılından bugüne sunduğu kaliteli hizmet ile ev ve iş yeri taşımacılığında aranan firmaların başında geliyor. Teknolojiyi takip ederek, taşıma hizmetlerinde yenilikçi çözümler sunan firma, kendi bünyesindeki farklı boyutlardaki taşıma araçları ve eşya taşıma asansörü ile taşınma esnasında yaşanabilecek olası riskleri en aza indiren firma, asansörlü nakliyat hizmeti ile de müşterilerine pratik ve hızlı çözümler sunuyor.
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