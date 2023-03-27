TAÇ “En Teknolojik Marka” seçildi
Zorlu Tekstil Grubu’nun ev tekstilindeki en güçlü markalarından birisi olan ve inovatif ürünleriyle dikkat çeken TAÇ markası, Türkiye’deki markaların teknoloji alanındaki tüketici marka algısını araştıran ve seçimini sağlayan “Tech Brands Ödülleri” kapsamında “Ev Tekstili” kategorisinde “En Teknolojik Marka” seçildi.
NielsenIQ Türkiye ile Pazarlamasyon iş birliğinde gerçekleşen ve 41 farklı sektörde, açık uçlu sorularla Aralık 2022’de, CAWI yöntemi ile, NUTS1-12 ilde, kadın-erkek, 15-64 yaş, ABC1C2 SES, 1000 kişi ile Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan araştırmanın sonuçlarına göre; ev tekstili sektöründeki yenilikçi ve teknolojik ürünleriyle milyonlarca tüketicinin beğenisini kazanan TAÇ, kategorisinde ‘’En Teknolojik Marka’’ seçilerek başarısını bir kez daha taçlandırmış oldu.
Türkiye’nin köklü tekstil şirketlerinden biri olarak her zaman değer katacak işler yapmaya, gelişmeye ve dünya trendlerini takip ederek müşteri memnuniyetini sağlamaya odaklanan Zorlu Tekstil Grubu, TAÇ markalı ürünleri ile Türk ev tekstili sektörünün lideri konumunda bulunuyor. Grup, Akıllı Hayat 2030 stratejileri doğrultusunda, teknolojik yeniliklerden beslenerek, sürdürülebilirlik odaklı projelerle ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor.