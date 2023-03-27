TAÇ “En Teknolojik Marka” seçildi

NielsenIQ Türkiye ile Pazarlamasyon iş birliğinde gerçekleşen ve 41 farklı sek­törde, açık uçlu sorularla Aralık 2022’de, CAWI yöntemi ile, NUTS1-12 ilde, kadın-erkek, 15-64 yaş, ABC1C2 SES, 1000 kişi ile Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazır­lanan araştırmanın sonuçlarına göre; ev tekstili sektöründeki yenilikçi ve teknolo­jik ürünleriyle milyonlarca tüketicinin be­ğenisini kazanan TAÇ, kategorisinde ‘’En Teknolojik Marka’’ seçilerek başarısını bir kez daha taçlandırmış oldu.

Türkiye’nin köklü tekstil şirketlerinden biri olarak her zaman değer katacak işler yapmaya, gelişmeye ve dünya trendlerini takip ederek müşteri memnuniyetini sağ­lamaya odaklanan Zorlu Tekstil Grubu, TAÇ markalı ürünleri ile Türk ev tekstili sektörünün lideri konumunda bulunu­yor. Grup, Akıllı Hayat 2030 stratejileri doğrultusunda, teknolojik yeniliklerden beslenerek, sürdürülebilirlik odaklı proje­lerle ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor.