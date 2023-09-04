Sütaş uluslararası pazarda büyüyor

İhracatında ürün çeşitliliğini de artıran Sütaş, dünya pazarlarında markasını geliştirmeye devam ediyor. 2022 yılında ihracat yaptığı ülke sayısı 47’ye ulaştıran Sütaş, 62 milyon dolar ile süt ve süt ürünlerinde bugüne kadar yapılan en yüksek ihracatı gerçekleştirdi. Sütaş bu sonuçla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan “2022 Yılı-Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” listesinde de 469. sırada yer aldı.

“Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli ile ürünlerinin doğallığını ve kalitesini güvence altına alan Sütaş, iş modelinin sağladığı avantajlarla uluslararası pazarda büyümesini sürdürüyor. Sütaş, 2022 yılı içerisinde kurduğu yeni bağlantılarla birlikte ihracat gerçekleştirdiği ülkelere Sırbistan, Suudi Arabistan, İsviçre, Çin, Güney Kore, Pakistan, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya ve Maldivler’i de ekledi.

2022 yılında elde edilen başarılı sonuçlarda Avrupa pazarında yakalanan ivme de etkili odu. Sütaş, Avrupa Birliği, İngiltere ve Balkan ülkelerinde tüketici ürünlerinde olduğu kadar endüstriyel ürünler pazarında da kurduğu yeni bağlantılar ve ürettiği inovatif ürünler ile güçlü bir büyüme sergiledi.