Sürdürülebilirlikte yeni başarı

Limak Enerji Uludağ Elektrik, atıkların işlenmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Sıfır atık yönetimi adımlarıyla çevresel zararı en aza indirmek, insan sağlığını ve doğal kaynakları korumak adına çalışmalar gerçekleştiren Limak Enerji Uludağ Enerji, bu kapsamdaki uygulamalarına ilk adımı, Bursa’daki genel müdürlük binasına atık kumbaraları koyarak attı. Firma, ayrıştırılabilir şekilde farklı kategorilerde toplanan atıkların geri dönüşümünün sağlanacağı bu uygulamayı tüm işletmelerine yayarak, atıkları sıfırlamayı ve 2022 yılı sonuna kadar diğer bölge müdürlükleri için de Sıfır Atık Belgesi almayı hedefliyor.

“Atıklarımızı topluyor, farkındalık oluşturuyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, sıfır atık yaklaşımın verimliliği artırıp, maliyetlerin azaltılmasına imkan sağlayarak, aynı zamanda çevresel risklerin azaltılmasına zemin hazırladığını söyledi.

Şirket hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi ve gelecek için sıfır atık anlayışıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Aytac, “Gereksiz kullanımın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla atıklarımızı ayrıştırıyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Atıklarımızı ayrıştırıp, bölümlendirerek çevresel risklere karşı farkındalık oluşturuyoruz. 1 ton atık kağıt 20 ailenin aylık enerjisine eş değer olurken, sadece bir pilin ayrıştırılmasıyla 800 bin litre su ve 4 m2 toprağın zarar görmesi engelleniyor” dedi.

