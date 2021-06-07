Sürdürülebilirlik Eker’in odağında

Eker Süt Ürünleri’nin atık miktarının azaltılmasına ve atıkların geri dönüştürülmesine yönelik uyguladığı projeler, markanın sürdürülebilirlik politikasının merkezinde yer alıyor. Eker’in geri dönüşüm çalışmaları, Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazandı.

Firma, yaptığı geri dönüşüm çalışmalarıyla 2017-2020 yılları arasında dolaylı olarak 65 bin m3 su, 18 milyon kWh enerji, 4.3 milyon litre yakıt ve 2.5 milyon adet ağaca denk gelecek tasarruf sağladı. Sadece 2020 yılı geri dönüşüm çalışmaları ile yaklaşık 125 bin kg sera gazı salınımı önlenmiş oldu.

2020 yılında soğutma suyu geri kazanımı, CIP uygulamaları optimizasyonu gibi çeşitli su kazanım projeleri ile 800 m3/gün ham su tasarrufu sağlandı. Bu miktar aynı zamanda atıksu arıtma tesisinde arıtma işleminden de tasarruf ettirerek, kimyasal kullanımında yüzde 15’lik bir azalmaya yol açtı. Ayrıca arıtma tesisinin elektrik enerjisinde yüzde 10’luk tasarruf kaydedildi.