Starpark, Kosova’ya açıldı

Açık ve kapalı alan eğlence merkezleri işletmeciliği ve lunapark oyun grubu imalatlarıyla, ihracat ve anahtar teslimi projeler gerçekleştiren Starpark, Kosova'nın Priştine kentinde eğlence merkezi açtı.

Lunapark açık ve kapalı alan eğlence merkezleri işletmeciliği ve lunapark oyun grubu imalatı, ihracat ve anahtar teslimi projeler gerçekleştiriyoruz, Atlı karıncalardan dönme dolaplara, gondoldan çarpışan otolara kadar her yaş grubuna hitap eden oyun gruplarını üretiyoruz.

Bir milyon 500 bin avroluk yatırımla, iki bin metrekare alana kurulu Wonderpark’s isimli eğlence merkezinin açılışına Kosova Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari, Priştine Belediye Başkanı Agim Aliu, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi ve birçok davetlinin katılımıyla açıldı.

Çarpışan oto, crazy dance, atlıkarınca ve daha birçok eğlence ürünüyle Kosovalılara hizmet verecek Wonderpark’s Eğlence Parkı’nın açılışında konuşan Starpark Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakder, ilerleyen dönemde Balkan ülkelerine yeni yatırım planlarının olduğunu dile getirdi. Sakder, “Priştine başta olmak üzere Kuzey Makedonya, Üsküp ve Karadağ gibi ülkelerde en kısa zamanda yeni yatırımlarımızı hayata geçireceğiz” dedi.