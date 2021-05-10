Sözal Kimya örnek oluyor

Geniş tekstil kimyasalları ve boyar maddeleri ürün yelpazesi ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkeleriyle ürünlerini buluşturan Sözal Kimya; güvenilir ve mevzuat uyarınca belirtilen koşulları yerine getiren şirketler arasındaki yerini alarak Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası belgesini almaya hak kazandı.

Kimya sektöründe sayılı firmanın sahip olduğu belgeye

(YYS) sahip olan Türkiye’deki sayılı firmadan biri olduklarını belirten Sözal Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Eren Sözal, şunları söyledi: “YYS, uluslararası adı ile ‘Authorized Economic Operator (AEO)’ güvenilir ve mevzuat uyarınca belirtilen koşulları yerine getiren şirketler için ithalat ve ihracat süreçlerinde gümrükleme işlemlerindeki süreyi en aza indiren bir konsept. Ayrıca bu konseptte şirketler ithal eşyasını doğrudan fabrikaya getirilebiliyor veya ihraç eşyasını fabrikadan gümrük sınırına gönderebiliyor. Sözal Kimya olarak bu konsepte erişebilmek için devletin bizlerden istediği Dış Ticaret Operasyon Süreçleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Güvenlik Prosedürlerinde örnek uygulamalarımızı gerçekleştirerek geçtiğimiz denetim sonucu belgeyi almaya hak kazandık. Türkiye’de ve özellikle kimya sektöründe sayılı firmanın sahip olduğu bu belgeyle sektörümüze örnek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz.”