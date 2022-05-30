Sistem Global güçleniyor

TOBB Girişim Sermayesi Sektör Meclisi Başkanı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olarak girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi ile ilgili çalışmalarda aktif olarak yer alan ve aynı zamanda GEN Türkiye ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren E. Göktekin Din­çerler, Sistem Global Danışmanlık’a “Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak” olarak katıldı. Halen Mikro Yazılım Grubu’nda Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yap­maktadır. Bunun yanı sıra melek yatırımcı olduğu şirket­lerde girişimcilere destek olmaya devam etmektedir.