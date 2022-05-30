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Sistem Global güçleniyor
Türkiye’nin profesyonel hizmetler sunan öncü danışmanlık firması Sistem Global, girişimcilik ve yatırım ekosisteminin tanınan isimlerinden E. Göktekin Dinçerler’in katılımıyla büyümeye devam ediyor.
Şirketler 30.05.2022, 23:07
TOBB Girişim Sermayesi Sektör Meclisi Başkanı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olarak girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi ile ilgili çalışmalarda aktif olarak yer alan ve aynı zamanda GEN Türkiye ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren E. Göktekin Dinçerler, Sistem Global Danışmanlık’a “Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak” olarak katıldı. Halen Mikro Yazılım Grubu’nda Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra melek yatırımcı olduğu şirketlerde girişimcilere destek olmaya devam etmektedir.
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