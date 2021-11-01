Sektörün öncüsü Gökçelik 45 yaşında

Semih AYDIN

Mağaza ve market ekipmanları ile depolama sistemleri alanında sektörünün lider firmalarından olan Gökçelik, kuruluşunun 45’nci yılını görkemli bir törenle kutladı. Firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Yalçın Aras ile Gökçelik çalışanlarının katılımıyla coşku dolu geçen törende, firmanın 5, 10, 15, 20 ve 25 yıllık çalışanlarına plaket ve çeşitli ödüller verildi. Kurulduğu günden bu yana geçen 45 yıllık süreç içerisinde Türkiye perakendesinin ve endüstrisinin gelişiminde pay sahibi olan Gökçelik, 4 fabrikasında ileri teknolojiye sahip seri üretim yapan entegre hatları, özel ve esnek üretime uygun geniş makine parkuru ve boya tesisleri ile çevreye duyarlı üretimiyle örnek firmalar arasında.

Güvenin sembolü

Konuşmasına Gökçelik Ailesi olarak bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “Toplum olarak çalışmalı ve üretmeliyiz. Ben ofisinde oturmayı ve patron lafını sevmeyen biriyim. Fabrikalar ve işletmeler bu ülkenin kaleleridir. Biz de bu anlayışla, Gökçelik olarak, 45 yılda iç piyasada güvenin sembolü, dış piyasada ise dünyanın tercih ettiği bir marka olmayı başardık” dedi.

Aras dijitalleşmeye dikkat çekti

Teknolojinin hayatı ve iş dünyasını hızla dönüştürdüğüne değinen Aras, market ekipmanları ve depolama sistemleri sektörünün de bu dönüşümden payını alacağını vurguladı. Aras, “Pandemiyle birlikte e-ticaret büyük hız kazandı. Artık herkes cep telefonundan sipariş veriyor. Ancak bu durum esnaflığın kaybolmasına, marketlerde bazı bölümlerin kapanmasına neden olacak. Belki biz de bu alanlar için olan ürünlerimizi imal edemeyeceğiz” diye konuştu.

Hızla değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak adına yönetimde uyguladıkları dijital sistemi, üretimde de uygulamaya başladıklarını belirten Aras, Gökçelik’in böylelikle çağ atlayarak dijital döneme girdiğini kaydetti. Dijital dönüşüm ile birlikte 45 yılın ardından kendilerinin vizyon ve misyonlarının değiştiğini dile getiren Aras, bu gelişmeler doğrultusunda Gökçelik’in gelecek vizyonunu çalışan sağlığı, dünyaya ve çevreye uyum ile teknolojik gelişmelere ayak uydurmak olarak belirlediklerini dile getirdi.

“Hayal etmeden başaramayız”

“Sanayicilerin idealleri ve hedefleri ömürlerinden uzun” diyen Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “Biz hep hayal edeceğiz; konteynırı da, daha teknolojik üretimi de, hepimizin refah seviyesinin artmasını da. Hayal edeceğiz ve gerçekleştireceğiz. Aksi takdirde hiçbir şey gerçekleştiremeyiz. Hayal etmek benim en güzel yanım” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

MESS Projesi müjdesi

Törende konuşan firmanın Genel Müdürü Zafer Barış Yazan da, Gökçelik’in iş partnerleri tarafından güven duyulan, dürüst ve mütevazi bir şirket olarak tanımlandığını söyledi. Güvenin en büyük sermayeleri olduğunu kaydeden Yazan, sektörünün lider firmalarından biri olarak 45’nci yılını kutlamasının önemli olduğunu ancak, daha da önemlisi firmanın sürekli kendini yenilemesi ve geliştirmesi olduğunu söyledi. Şirketleri geliştirmenin ve güçlendirmenin aynı zamanda milli bir görev olduğunu vurgulayan Yazan, Gökçelik için yenilik ve gelişimin yeni basamağı olan MESS Projesi’nin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi halinde tüm çalışanlara tamamlayıcı sağlık sigortası yapılacağı müjdesini verdi.

Ödüller dağıtıldı

Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras’ın konuşmasının ardından, Gökçelik’te 5, 10, 15, 20 ve 25 yıl süreyle çalışan personellere plaket ve çeşitli ödüller verildi. Tören 45’inci yıl pastasının kesilmesiyle son buldu.

