Şehrin yeni ikonu “babylon” 

Temeli 2018 yılında atılan ve projede son aşamaya gelinen; bünyesinde otel, ofis, rezidans, marka konut, eğlence merkezleri, müze, gösteri havuzu ve konutların bulunduğu şehrin en büyük karma yaşam projesi Downtown’da gerçekleştirilen lansmanda katılımcılar eğlenceye doyarken aynı zamanda şehrin eşsiz lezzetleriyle buluştu. Yaklaşık 250 kişilik oldukça geniş bir organizasyon ekibiyle katılımcılar keyifli saatler geçirirken firma yetkilileri de Atış Yapı’nın gelecek vizyonu ve mevcut projeleri hakkında misafirleri bilgilendirdi.

Atış Yapı CEO’su Ahmet Atış, etkinliğin yapıldığı Downtown projesinin çok yakında konut sahiplerine teslimlerinin gerçekleşeceğini ve yaklaşık bir yıl içerisinde de Bursa’nın Dünyaca ünlü markalar ile Downtown eğlence ve yaşam merkezi’nde buluşacağının müjdesini verdi.

Zorluklardan Güçlenerek Çıktık

Son yıllarda gerek ekonomik gerekse pandemi kaynaklı sıkıntıların içerisinden güçlenerek çıktıklarını belirten Atış Yapı CEO’su Ahmet Atış, “Bu çabalarımızın karşılığı, içerisinde bulunduğumuz tesistir. 2018 yılında başladığımız Güney Marmara’nın en büyük karma kullanım projesi Downtown’da bu kadar kısa sürede hiç durmaksızın çalışarak sona yaklaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çok kısa bir zamanda projemizin konutlarını sahipleriyle buluşturacağız.” dedi.

Bursa Turizmine Değer Katıyoruz

Bursa ve Türkiye’ye değer katan yatırımlarını çeşitlendirerek arttıracaklarını söyleyen Atış Yapı CEO’su Ahmet Atış, “Şehrimizin turizmine katkıda bulunmak için uluslararası standartları üst seviyede olan otel zincirleriyle anlaşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda şehrin en üst sınıf otelini Downtown’da hayata geçireceğiz. Bununla birlikte de hem yeni projemizde hem de mevcut projelerimizde toplamda 3 adet otel yatırımı yaparak şehrimizin turizmine değer katacağız. Bursa ile özdeşleşen Atış Yapı markasını ulusal ve uluslararası arenaya çıkartmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farklı il ve ülkelerde orta ve büyük çaplı projelerin startını inşallah önümüzdeki süreçlerde başlatacağız.” diyerek firmanın yeni yatırımları ve gelecek vizyonu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Atış Yapı CEO’su Ahmet Atış’ın konuşmasından sonra firmanın Nilüfer ilçesinde imalatına başladığı yeni projesi Babylon’un bir video ile katılımcılara sunumu gerçekleştirildi. Nitelikli konutları, sektöre değer katacak yeni nesil ofisleri, açık alanlara sahip alışveriş ve eğlence alanları, yeni nesil konsept oteli ve otelden hizmet alan gerçek rezidans konforuyla sıra dışı mimariyi birleştiren Babylon’; katılımcılardan tam not alırken, cazip ödeme koşullarıyla lansman sürecini değerlendirmek isteyen yatırımcıların ilgi odağı oldu.

