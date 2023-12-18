Sanayicinin yeni çözüm ortağı; VERA Lojistik

Uluslarası güçlü acente ağı bulunan Vera Lojistik; İstanbul’da genel merkez ofisi, Mersin ve İzmir’de şube ofisleriyle hizmet verirken, sanayi şehri Bursa’da da yeni şubesini hizmete açtı.

Vera Lojistik Bursa Bölge Müdürü Cankat Çaral çözüm ortağı olduğu firmalara; dünya çapında acente ağı, en son teknoloji ile donatılmış alt yapısı, rekabetçi maliyetleri ve müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış entegre lojistik servisi hizmeti sunduklarını belirtti.

Proje ve chartering hizmetleri, fuar ve etkinlik lojistiği ve kontrat lojistiği alanlarında da hizmetler verdiklerinin altını çizen Cankat Çaral, “Fuar taşımacılığı ciddi anlamda uzmanlık gerektiren bir taşımacılık modülüdür. Fuar lojistiğinde Türkiye’nin ilk 3 firmasından biri olarak hem bireysel hem de milli katılım fuarlarında İhracatçılar Birliği’nin ve firmalarımızın lojistik çözüm ortağıyız. Müşterilerimizin yüklerini kapılarından alır, fuarın gerçekleşeceği ülkede fuar standına kadar bırakırız. Bitiminden sonra aynı şekilde yükleri toplayarak yine fabrikalarına geri getiririz. Bunların yanında bizleri sektörde farklı kılan güçlü sermaye yapımız, fiyat avantajlarımız ve tecrübeli kadromuzla en kaliteli hizmeti sunmak için şimdi de Bursa’dayız.”