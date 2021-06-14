Rusya’nın lüks otomobilinin parçaları Türk üreticiden

Türkiye otomotiv sektöründeki başarısını yaklaşık 10 yıl önce Rusya’ya taşıyan Coşkunöz Holding, Rusya’nın prestij projelerinden biri olan Aurus otomobillerinin üretiminde ana üreticiler arasında yer aldı.

Aurus’un seri üretiminin başlangıcı için yapılan törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ve üst düzey yöneticilerin katıldı. Törende Coşkunöz Holding adına CEO Erdem Acay yer aldı.

Putin’den ‘tarihi’ mesaj

Törene video konferansla katılan Vladimir Putin, Rusya tarihinde ilk kez bir lüks otomobil ailesinin sıfırdan tasarlanıp üretildiğini kaydederek Aurus projesinin ülke sanayisi için taşıdığı değere vurgu yaptı.

Ford Sollers ve Aurus Genel Direktörü Adil Şirinov, yıllık 5 bin adet üretim kapasitesine sahip oldukları yeni yatırım çerçevesinde ana odaklarının ihracat olduğunu ifade etti.

‘Bizim için sembolik değeri büyük bir iş birliği’

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi’nde büyük yatırımları bulunan ve halihazırda Rus KAMAZ’ın yanısıra Mercedes-Benz, PCMA (Peugeot-Citroen-Mitsubishi), RNPO (Renault-Nissan), Volkswagen gibi dünya devleriyle iş birliği yapan Coşkunöz Holding, Aurus otomobillerinin pek çok gövde parçasını tedarik edecek.

Aurus’un seri üretime geçmesi hakkında yorum yapan Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, kaliteli ve hatasız üretimleriyle bugüne kadar önemli projelerde tercih edilen bir firma olduklarını ve Aurus projesinde yer almanın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Acay, “Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi’nin otomotiv sektörü için önem kazanacağını biliyorduk. Ford ile başlayan maceramıza yeni firmaları da ekleyerek bölgenin önde gelen tedarikçilerinden olduk. Aurus marka araçların limuzin, SUV, MPV modelleri için bütün kalıp ve seri sac parça üretimini biz yapacağız” dedi.