Revar Otomotiv’den Kırklareli’ye yatırım

2021 yılı başında çalışma alanını büyütme, personel sayısını da artırma kararı alan firma, Bursa’da yeterli personel bulamama sıkıntısından dolayı mevcut fabrikasını Kırklareli’ye taşıma kararı alırken, 15.000 m2 kapalı alanlı ve güçlü teknolojik altyapıya sahip yeni yatırımını kısa süre önce devreye aldı.

45 yıldır Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde (DOSAB) faaliyet gösteren ve bugün itibarıyla Bursa ve Adana’daki fabrikalarında toplamda 250’den fazla kişiyi istihdam eden Revar, yurtiçi ve yurtdışındaki OEM’lere yönelik yapmış olduğu başarılı üretimlere paralel, 2021 yılı başında çalışma alanını büyütme, personel sayısını da artırma kararı almıştı. Ticari araç sektörü için kapı sistemleri, engelli sistemleri, bagaj kapağı sistemleri ve tutunma borusu sistemleri üretimi gerçekleştiren firma, Bursa’daki operasyonlarını büyütme kararı almasına rağmen yeterli personel bulamama sıkıntısından dolayı mevcut fabrikasını Kırklareli’ye taşıma kararı aldı. Bursa’da bugüne kadar toplamda 10.000 m2 alanda hizmet veren Revar Otomotiv, Kırklareli’nde güçlü teknolojik altyapıya sahip 15.000 m2 kapalı alanlı yeni yatırımını, Ağustos 2022 itibariyle tamamladı. Firma diğer taraftan, Adana Sanayi Bölgesindeki fabrikasındaki 5.000 m2 ilave bir alanı da 2022 yılı başında devreye alarak, bu bölgedeki ana üreticilere daha yakın bir konumda hizmet vermeye devam ediyor. Revar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Semih İğde yaptığı açıklamada, şirket olarak mevcutta 120 olan personel sayısını 2022 yılı sonunda 230’a yükseltmeyi amaçladıklarını ifade ederek, bu ilave yapılanma ile üretim cirosunu da %60 oranında artırmayı hedeflediklerini kaydetti.