Renault Group ve OYAK’tan yeni ortaklık

Oyak Horse temmuz başında faaliyete geçti. Yeni nesil düşük emisyonlu hib­rit, içten yanmalı motor ve güç aktarım sis­temleri geliştirme, üretme ve tedarik alanında sektörün lideri olan şirket, Renault Group’un bu alandaki bilgi ve deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Genel merkezi Madrid’de olan Horse Hol­ding, yıllık 3,2 milyon üretim kapasiteli sekiz tesisi ve üç Ar-Ge merkeziyle Renault Group’un ileri hibrit ve düşük emisyonlu motor ve güç aktarım sistemleri konusun­daki endüstriyel bilgi birikimini ve varlıkla­rını devralıyor.

Oyak Renault bünyesinde bulunan motor ve güç aktarım sistemleri tesisi ‘Oyak Horse’ adıyla Oyak Renault’nun Bursa fabrikasında üretime devam edecek. OYAK HORSE, yük­sek basınçlı alüminyum enjeksiyon, motor, vites kutusu üretim ve Ar-Ge merkezi ile faa­liyet gösterecek. Yeni ortaklık, Türkiye’de düşük emisyonlu motor üretimi yatırımları için fırsat sağlayacak. İspanya, Arjantin, Por­tekiz, Brezilya, Şili, Romanya ve Türkiye’de faaliyet gösterecek şirkette Renault Gro­up’tan 9 bin çalışan görev yapıyor. Türki­ye’de OYAK ortaklığı ile Bursa’da bulunan HORSE tesisinde ise 875 kişi çalışıyor.