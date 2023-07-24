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Renault Group ve OYAK’tan yeni ortaklık

Renault Group ve OYAK, İspanya merkezli HORSE Holding ile ortaklığa imza attı. Türkiye’de Oyak Renault’nun Bursa fabrikasında faaliyet gösteren motor ve güç aktarım sistemleri tesisi üretim faaliyetleri Bursa’da ‘OYAK HORSE’ adıyla devam edecek.

Şirketler 24.07.2023, 16:49
Renault Group ve OYAK’tan yeni ortaklık

Oyak Horse temmuz başında faaliyete geçti. Yeni nesil düşük emisyonlu hib­rit, içten yanmalı motor ve güç aktarım sis­temleri geliştirme, üretme ve tedarik alanında sektörün lideri olan şirket, Renault Group’un bu alandaki bilgi ve deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Genel merkezi Madrid’de olan Horse Hol­ding, yıllık 3,2 milyon üretim kapasiteli sekiz tesisi ve üç Ar-Ge merkeziyle Renault Group’un ileri hibrit ve düşük emisyonlu motor ve güç aktarım sistemleri konusun­daki endüstriyel bilgi birikimini ve varlıkla­rını devralıyor.

Oyak Renault bünyesinde bulunan motor ve güç aktarım sistemleri tesisi ‘Oyak Horse’ adıyla Oyak Renault’nun Bursa fabrikasında üretime devam edecek. OYAK HORSE, yük­sek basınçlı alüminyum enjeksiyon, motor, vites kutusu üretim ve Ar-Ge merkezi ile faa­liyet gösterecek. Yeni ortaklık, Türkiye’de düşük emisyonlu motor üretimi yatırımları için fırsat sağlayacak. İspanya, Arjantin, Por­tekiz, Brezilya, Şili, Romanya ve Türkiye’de faaliyet gösterecek şirkette Renault Gro­up’tan 9 bin çalışan görev yapıyor. Türki­ye’de OYAK ortaklığı ile Bursa’da bulunan HORSE tesisinde ise 875 kişi çalışıyor.

#Renault Group #OYAK
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