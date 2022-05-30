REFERANS ev sahipliğinde gıda israfı farkındalığı
Referans Grup, “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” adlı projenin Bursa’daki organizasyonuna ev sahipliği yaptı.
Bursa’da hazır yemek sektörünün önde gelen firmalarından olan ve günde 150 bin kişiye yemek hazırlayan Referans Grup, dünyada yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle tüm insanların gündeminde olan gıda israfına dikkat çeken projelere de destek vererek gıda kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) iş birliği ile hayata geçirilen ve dünyadaki gıda kayıpları ile israfa dikkat çeken “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” adlı proje kapsamında Bursa’da gerçekleştirilen mutfak atölyesi etkinliği Referans Grup ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Volkan Güngören, Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yarar, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül,Büyükşehir Başkan Vekili Süleyman Çelik, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ve STK temsilcilerinin hazır bulunduğu etkinlik, Referans Grup Catering’in, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndekİ fabrikasında yapıldı. Etkinlik renkli anlara sahne olurken, misafirler ünlü şef Türev Uludağ öncülüğünde atölyede şekli bozuk kabak ve havuçlardan yemek yaptı.
Program sonunda Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yarar tarafından ünlü şef Türev Uludağ’a çiçek takdim edildi.