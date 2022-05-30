REFERANS ev sahipliğinde gıda israfı farkındalığı

Bursa’da hazır yemek sektörü­nün önde gelen firmalarından olan ve günde 150 bin kişiye yemek hazırlayan Referans Grup, dünyada yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle tüm insanların gündeminde olan gıda israfına dikkat çeken projelere de destek vererek gıda kayıplarının önüne geçmeyi he­defliyor. Tarım ve Orman Ba­kanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) iş birliği ile hayata geçirilen ve dünyadaki gıda kayıpları ile is­rafa dikkat çeken “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” adlı proje kapsamında Bursa’da gerçekleş­tirilen mutfak atölyesi etkinliği Referans Grup ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Volkan Güngören, Referans Grup Yöne­tim Kurulu Başkanı Yusuf Yarar, Bursa İl Tarım ve Orman Mü­dürü Hamit Aygül,Büyükşehir Başkan Vekili Süleyman Çelik, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ve STK temsilcileri­nin hazır bulunduğu etkinlik, Referans Grup Catering’in, Nilü­fer Organize Sanayi Bölge­si’ndekİ fabrikasında yapıldı. Etkinlik renkli anlara sahne olurken, misafirler ünlü şef Türev Uludağ öncülüğünde atöl­yede şekli bozuk kabak ve ha­vuçlardan yemek yaptı.

Program sonunda Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yarar tarafından ünlü şef Türev Uludağ’a çiçek takdim edildi.