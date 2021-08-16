Referans Catering’den mesleki eğitime büyük katkı

NOSAB’da 20 bin metrekarelik tesisinde fabrikalardan hastanelere ve okullara kadar günde 150 bin kişiye yemek üreten Referans Catering ile Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolünü, sektöründe 20 yıllık deneyime sahip olan Referans Catering adına Yönetim Kurulu Üyesi Feray Uzunçayır ile Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç imzaladı. Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi ve Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde eğitim gören öğrencilerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak iş birliğinin bağıtlandığı imza töreninde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş ile Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mediha Karasu da hazır bulundu.



“GÜZEL BİR BİRLİKTELİK OLACAK”

İmza töreninde konuşan Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, “İnanıyorum ki bu çalışma sadece iş birliği olarak kalmayacak, seminerlerden atölye çalışmalarına kadar öğrencilerimiz Referans Catering’in pek çok imkanından faydalanabilecekler” dedi. Referans Catering Yönetim Kurulu Üyesi Feray Uzunçayır da, “Güzel bir birliktelik olacak. Biz hem okulumuz hem de öğrencilerimiz için üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

“TÜM İMKANLAR ÖĞRENCİLERİN DAHA İYİ YETİŞMESİ İÇİN”

Mesleki eğitimde niteliği artırmaya yönelik olarak Referans Catering ile Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında, “Tüm imkanlar öğrencilerin daha iyi yetişmesi için” sözleriyle imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Gıda Teknolojisi ve Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde eğitim gören öğrenciler, çeşitli eğitimler, seminer, deneyim paylaşımı, atölye ve laboratuvar çalışmaları, tanıtım, teknik gezi, fuar, sergi, söyleşi gibi farkındalık çalışmalarına iştirak edecekler.

