Prysmian Group “akıllı ev” pazarına giriyor

Yenilikçi ürün ve çalışmalarıyla kablo sektörüne öncülük eden Prysmian Group, PRY-CAM HOME teknolojisiyle evlerdeki elektrik sistemlerinin güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Verimlilik takibi ve etkin güvenlik

Konut piyasasına yayılmış yılların bilgi ve uzmanlığının bir sonucu olarak, piyasada tespit edilen bir ihtiyacı karşılayan PRY-CAM HOME, lüks bir aksesuardan ziyade evlerde birincil öneme sahip ürün konumunda bulunuyor. Ev sahiplerinin elektrik sistemlerinin verimliliğini takip etmelerine ve güvenliklerini etkin şekilde artırmalarına olanak sağlayan PRY-CAM HOME, ayrıca devreye alma, bakım ve periyodik kontroller sırasında gerekli olan kontrolleri yapma konusunda da elektrik teknisyenlerine destek oluyor. Evsel elektrik kullanımının güvenliğinin ve verimliliğinin takip edilmesi ihtiyacına yönelik ideal bir çözüm olarak üretilen PRY-CAM HOME, elektrik sistemleri güvenliği ile verimliliğinin ev sahipleri açısından daha kolay bir hal alması için yenilik ve teknolojiyi bir araya getiriyor. PRY-CAM HOME’un bu özelliği ile gelecekteki tüm elektrik tesisatlarının bir parçası olacağı düşünülüyor.

Büyük bir ihtiyacı karşılıyor

PRY-CAM HOME’un elektrik tesisatı güvenliği adına büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirten Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan, ‘‘Evlerde çıkan yangınların büyük bir kısmı güç sistemi arızaları kaynaklı. Elektrik tesisatları evlerin görünmeyen birer parçası. Onlar da zaman içinde aşınma ve yaşlanmaya maruz kalıyor ve görünmemesi nedeniyle pek önemsenmiyor. Yenilenmeyen bu tesisatlar daha sonra büyük felaketlere neden olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek, evsel elektrik kullanımının güvenliği ve verimliliğini takip edebilmek için, ‘akıllı ev’’ pazarına giriş yaptık. PRY-CAM HOME ile daha yüksek enerji farkındalığını ve evlerde elektrik kullanımının daha sürdürülebilir kullanımını teşvik ediyoruz” dedi.

