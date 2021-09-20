Proyem, Polatlı Fabrikası açıldı

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikanın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Türkiye’nin en büyük 91’inci sanayi kuruluşu olan Proyem hayata geçirmiş olduğu yatırımlarla Türkiye ekonomisine değer katıyor. Son olarak Polatlı Yem Kompleksi’nin açılışını gerçekleştiren firma, yerinde üretim modeli ile hem madde alınan hem de yem satılan çiftçiye daha yakın üretim yaparak, tarıma çift yönlü katkı sağlayacak.

200 milyon liralık yatırımla 300 kişiye istihdam

Proyem’in Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde 200 milyon lira yatırımla inşa ettiği tesis 38 bin metrekare alan üzerine kurulu 23 bin 500 kapalı kapalı alana sahip. Tesiste, liftli ve liftsiz ham madde alım hattı, 5 bin 220 metreküp depolama kapasiteli ham madde dikey siloları, 4 bin 850 metrekare ve 27 bin 40 metreküp depolama kapasiteli yatak depo ile 5 bin 520 metreküp depolama kapasiteli dikey mamul siloları bulunmakta.

Saatte 100 ton ile günde 2 bin 400 ton yem üretme kapasitesine sahip olan tesiste, tüm proses, ham madde girişinden mamul çıkışına kadar otomasyon ile kontrol edilerek, her türlü bilgi ve detaylar raporlanabiliyor. Tesiste bulunan paketleme ve yükleme sistemleri ile günde bin 845 ton çuvallı sevkiyat yapılabilirken, dökme hattında ise günde bin 560 ton yükleme gerçekleştirilebiliyor. Tesis, 65 bin ton ham madde depolama alanı ile bölgenin hayvan yetiştiricisine de hizmet sunulurken, bununla birlikte 45 bin ton kapasiteli lisanslı depolama için çelik siloları da barındırıyor.

Matlı Grubu’nun toplam 200 milyon TL’yi bulan yatırımı ile doğrudan ve dolaylı olarak 300’den fazla kişiye istihdam sağlanırken, bölgedeki hayvancılık ve tarımın kalkınmasına da katkı koyulacak.

Bakanlardan Matlı Holding’e övgü

Proyem’in Polatlı Fabrikası’nın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “200 milyon liralık yatırımla kurulan Polatlı’daki bu fabrikada büyükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretilecek” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Matlı Holding’in tarım alanında iyi yatırımlar yaptığına dikkat çekerek, “Çok sayıda istihdam oluşturacak bu yatırım, tarım ve orman sektörüne büyük katkı sağlayacak” diye konuştu. Kurdele kesiminin ardından Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile Genel Müdürü Önder Matlı, Varank ve Pakdemirli’ye yürüttükleri çalışmalar ve yatırım planlarına ilişkin bilgi verdi.