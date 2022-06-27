Proservice Global Bursa’da

İzmir’de 2019 yılında kurulan ve 12 şehirde 250’den fazla alanında uzman ekibiyle kalite kontrol, imalat destek, bakım ve temizlik, mühendislik ve ofis destek konularında çözüm ortağı olan Proservice Bursa’da hizmete başladı. Türkiye’nin yanı sıra aynı zamanda Almanya’daki partnerleri H-CS GbmH ile ortak projeler yürüten, kalitesini kısa sürede Türkiye dışına taşıyarak Almanya, Slovakya, Çekya ve Polonya’ya hizmet ihraç eden Proservice Genel Müdürü Hakan Öcal, “Bursa’da açtığımız yeni ofisimiz ile hizmet kapsam alanlarımızı genişletmeye devam ediyor. Proservice Global, Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından birisi olarak her bir müşterimizin ihtiyaçlarına uygun, özelleştirilmiş tek bir hizmet veya entegre hizmetler çözümü sunuyoruz” dedi.