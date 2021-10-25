Polonya’da gururla temsil etti

Türkiye’nin metal kesme makinaları üretimindeki önde gelen firmalarından Beka – Mak, pandemi nedeniyle bu yıl ekim ayına ertelenen STOM – TOOLS Fuarı’nda katılımcı olarak yer alan tek Türk firması oldu. Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Beka-Mak Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, Türk makinecilerinin ürettiği çok sayıda ürünün bayiler aracılığıyla fuarda sergilendiğini ancak sadece Beka-Mak’ın katılımcı olarak fuarda yer aldığı bilgisini verdi. Çetiner, yeni ürünlerini Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçilere sergilemekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Avrupa’nın en önemli makine fuarları arasında yer alan STOM – TOOLS’ta Türk makinecisinin gücünü ve kalitesini dünyaya göstermekten gurur duyuyoruz” dedi.

