Pişkindemirler inşaatta da iddialı

Perakende satışlarla 1999 yılında faaliyetlerine başlayan Pişkindemirler Grup, farklı ama birbirine entegre iş kollarıyla inşaat sektöründe de yer alıyor. 2005 yılından beri Susurluk’ta faaliyet gösteren kum ocağı ve Kayapa’da yer alan taş ocağının yanı sıra, grup bünyesinde, nakliye ve hafriyat işleri de yer alıyor. Böylece kendi işlerini bünyesindeki bu yatırımlarla çözüp krizlerden daha az etkileniyor.

Pişkindemirler Grup olarak konut inşaatı tarafında Brev Yapı ismiyle faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Pişkindemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Savaş Pişkindemir, sektörde 10’uncu yıllarını doldurduklarını ve bu süreçte Yunuseli, Kurtuluş, Görükle ve şimdi de 23 Nisan’da olmak üzere önemli projeler ürettiklerini ifade etti.

Şu an 250 dairelik Brev Görükle projesinin yapımını sürdürdüklerini söyleyen Pişkindemir, “Bir aksilik olmazsa eylül-ekim aylarında bu projemizi bitirmeyi planlıyoruz. Genelde yılda 1 ya da 2 proje yapmayı tercih ediyoruz. Daha temkinli gitmeyi seven bir firmayız. Güzel yerlerde nitelikli ve bölgesine değer katacak iyi projeleri hayata geçirme amacındayız” dedi.

Brev Görükle’yi bitirince, 23 Nisan Mahallesi’nde yeni bir projeye başlayacaklarını da açıklayan Pişkindemir, “Brev 23 Nisan projemiz, havuzlu, kapalı otoparkı olan güzel bir site olacak. Tek tip 3+1 daire yapıyoruz. Dairelerimizin metrekaresi büyük, süpürülebilir net alan 157 metrekare. Dairelerde kiler, giyinme odası, iş odası ve 17 m2 balkon var. Bu projemizi de 2023 haziran ayında bitirme gibi bir hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

“İyi proje her zaman satar”

İyi projenin her satacağını söyleyen Pişkindemir, “İyi proje her zaman satar, iyi işler her zaman alıcı bulur. İyi projeler, firmanıza, çevresine ve bölgesine değer katar. O yüzden iyi proje yapmayı çok önemsiyoruz. Yenilikler ve farklılıklar her zaman önemlidir. Biraz standardın dışına çıkmak gerekiyor. Elimizden geldiği kadar iyi ve değişik projeler yapmaya çalışıyoruz. Son kullanıcının ihtiyaçları çerçevesinde projeler oluşturmak, planlara küçük ve kullanışlı detaylar eklemek çok önemli. Değerli proje olduğunda bunun satışı veya kiralaması da kolay oluyor. Bir konutu ucuza veya pahalıya satmak önemli değildir. Önemli olan değerinde satmaktır. Sektöre en büyük zarar, ucuz işçilik ve ucuz malzeme kullanarak maliyetinden düşük daire üretip satan müteahhitlerden geliyor” dedi.

“Kendi öz kaynaklarımızla iş yapıyoruz”

“Biz kredi kullanarak arsa veya malzeme alıp iş yapan bir firma değiliz” diyen Pişkindemir, bu durumun olası krizlerden daha az etkilenmelerine sebep olduğuna vurgu yaptı. Pişkindemir, “İşlerimizi kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Daha önceki krizlerde kendi öz kaynaklarını kullanmadan iş yapan pek çok müteahhit arkadaşımız maalesef ciddi sıkıntılara düştü. Bazıları battı, bazıları da yarım kalan işi bitirebilmek için ucuz işçilik ve malzemeyle kötü yapıların ortaya çıkmasına ve vatandaşın mağdur olmasına sebep oldu. Dolayısıyla herkese kendi öz kaynaklarını kullanarak proje üretmesini ve temkinli olmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.