Pazarın lideri Fiat oldu

Fiat, bu yılın ilk 5 ayında pazardaki liderliğini açık ara sürdürdü. Fiat’tan yapılan açıklamaya göre, marka, toplam pazarda sürdürdüğü liderliğini mayıs ayında da korudu. Fiat, ilk 5 ayda hem otomobil hem de toplam otomotiv pazarının en çok tercih edilen markası oldu. Egea model ailesinin yanında Doblo ile Fiorino modellerinin de performansıyla dikkati çeken marka, 5 ayda gerçekleştirdiği 47 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı ile yüzde 15’lik pazar payı elde etti. Tanıtımından bugüne Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olan Egea Sedan’ın satış adedi mayıs ayında 5 bin 250 adet olurken, Egea Cross dahil tüm model ailesinin 5 aylık satış rakamı 31 bin 615 adet olarak gerçekleşti. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, mayıs ayında toplam otomotiv pazarının yüzde 18’lik kısmını tek başına Fiat markasının oluşturduğunu belirterek, “2015 yılının ekim ayında satışa sunduğumuz Fiat Egea liderliğini sürdürüyor. Egea model ailemiz, lansmanından bu yana toplam 300 bin adedi aşan bir satış başarısı elde etti.” ifadelerini kullandı.

Egea Cross segmentinde lider

Aileye yeni katılan Egea Cross’a da çok kuvvetli bir talep olduğunu aktaran Aytaç, “Yenilenen Egea ailesi, kendi segmentinin en üst seviyesinde teknoloji ve konfor sunuyor. Tüm versiyonlara üst donanım seviyesi de dahil olmak üzere dengeli bir talep var. Mayıs ayında Egea Cross da segmentinde lider durumda. Türk tüketicisinin çok beğendiği Cross’a olan ilginin artarak devam edeceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Satışların yüzde 96 yerli üretim

İlk 5 ayda olduğu gibi mayısta da Fiat markası satışlarının yine yüzde 96’sının yerli üretimden oluştuğuna işaret eden Aytaç, şunları kaydetti: “Yenilenen Fiat Egea’nın başarısının yanında hafif ticari araç modellerimizin de performansımıza çok önemli bir katkısı var. Fiat Professional ailesinin Tofaş’ta üretilen üyeleri Doblo, Fiorino, birlikte sınıflarının önde gelen modelleri olmayı sürdürüyorlar. Uzun yıllardır tüketicinin beğenisini kazanan Fiat Doblo ve Fiorino ile minivan segmentinin de en çok tercih edilen markası olduk.”

