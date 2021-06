Özhan 49’uncu mağazasını açtı

Özhan’ın Altınşehir Mahallesi’ndeki 2’nci mağazası 4 Haziran’da kapılarını açtı. Her yeni açılan mağazada Özhan dostlarının yaşam kalitesini arttıracak sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmet sunduklarını belirten Mağazalar Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan,“Mağaza sayımız arttıkça dostlarımızın sayısı da artıyor. Bizi tercih eden Bursa halkından aldığımız güçle Altınşehir mahallesindeki ikinci mağazamızı açmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Özhan, yeni mağazasında da zengin marka seçeneklerinin yanı sıra et ve et ürünleri, şarküteri grubu, meşrubat, deterjan, gıda reyonları ve fast-food ürünleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak, yıl boyunca düzenlediği kampanyalarla da avantajlı alışveriş fırsatı sunmayı hedefliyor.