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Özhan 49’uncu mağazasını açtı
Özhan Marketler Zinciri, Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi’ne yeni bir mağaza açarak nokta sayısını 49’a, Altınşehir Mahallesi’ndeki mağaza sayısını ise ikiye çıkardı.
Şirketler 14.06.2021, 23:14
Özhan’ın Altınşehir Mahallesi’ndeki 2’nci mağazası 4 Haziran’da kapılarını açtı. Her yeni açılan mağazada Özhan dostlarının yaşam kalitesini arttıracak sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmet sunduklarını belirten Mağazalar Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan,“Mağaza sayımız arttıkça dostlarımızın sayısı da artıyor. Bizi tercih eden Bursa halkından aldığımız güçle Altınşehir mahallesindeki ikinci mağazamızı açmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.
Özhan, yeni mağazasında da zengin marka seçeneklerinin yanı sıra et ve et ürünleri, şarküteri grubu, meşrubat, deterjan, gıda reyonları ve fast-food ürünleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak, yıl boyunca düzenlediği kampanyalarla da avantajlı alışveriş fırsatı sunmayı hedefliyor.
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