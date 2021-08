Özen Gross 2. şubesini Erikli’de açıyor

Ülke ekonomisine desteği ve bölgesindeki istihdama sağladığı katkı ile Bursa halkı tarafından sevilen Özen Grup ilk gross marketini Ataevler mahallesinde açmıştı. “Bursa’nın En Ucuz Toptan Fiyatına Marketi” sloganı ile hayata geçirdiği yeni konseptinin ikinci şubesini 25 Ağustos Çarşamba günü saat 11:00’de Erikli mahallesinde hizmete açıyor. Özen Gross Erikli mağazası ile müşterilerine; deneyimli çalışan kadrosu, geniş ürün çeşidi ve ferah ortamda 365 gün uygun fiyat avantajı sunmayı hedefliyor.

Bursa’nın en büyük gross marketi

Özen Gross’un Erikli Şubesi; 8 bin metrekarelik alanda 250 kişiye istihdam sağlayacak ve temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine, şarküteri ürünlerinden taze sebze meyveye, kasap ürünlerinden fırın ürünlerine kadar binlerce ürün seçeneğini toptan fiyatına perakende satış ilkesiyle tüketicilere sunulacak. Yıllardır süre gelen mağazacılık tecrübesini, kalitesini ve müşteri memnuniyeti politikasını Özen Gross’a da taşıyan Özen Grup, Bursa’nın en ucuz toptan fiyatına perakende marketi iddiasıyla tüketicilerin ekonomik olarak yüzünü güldürecek.

Her gün ucuz, her ürün ucuz

Özen Gross hakkında bilgi veren Özen Gross Genel Müdürü Onur Özen; “Bursa bizim için önemli bir şehirdir. Türkiye’nin en zor koşullarında bile yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik ve ediyoruz. Müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda değişen alışveriş trendlerini yakından takip ediyoruz ve buna göre sektörde her geçen gün aksiyon alıyoruz. Yeni konseptimiz Özen Gross; ‘Her gün ucuz, her ürün ucuz’ olacak” dedi.