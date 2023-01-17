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Özdilek’te sezon indirimi başladı

Sevilen markaların kadın, erkek ve çocuk giyim ürünlerini tek çatı altında buluşturan Özdilek’te, büyük sezon indirimi başladı. 2022 / 2023 Kış sezonu ürünlerinde, 6 Ocak - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, yılın beklenen indirimleri misafirleriyle buluşuyor.

Şirketler 17.01.2023, 00:05
Özdilek’te sezon indirimi başladı

Moda dünyasında ilgiyle takip edilen markaları bünyesinde bulunduran Özdi­lek, sezonun en sevilen ürünlerini, avan­tajlı kampanyalarla ve fiyatlarla büyük sezon indiriminde bir araya getiriyor. 7’den 70’e herkes için her tarza uygun ürün seçeneklerinde kaçırılmayacak fiyat­lar, Özdilek’te ve Özdilekteyim.com’da kış alışverişini henüz tamamlamayanları bekliyor.

#Özdilek
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