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Özdilek’te sezon indirimi başladı
Sevilen markaların kadın, erkek ve çocuk giyim ürünlerini tek çatı altında buluşturan Özdilek’te, büyük sezon indirimi başladı. 2022 / 2023 Kış sezonu ürünlerinde, 6 Ocak - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, yılın beklenen indirimleri misafirleriyle buluşuyor.
Şirketler 17.01.2023, 00:05
Moda dünyasında ilgiyle takip edilen markaları bünyesinde bulunduran Özdilek, sezonun en sevilen ürünlerini, avantajlı kampanyalarla ve fiyatlarla büyük sezon indiriminde bir araya getiriyor. 7’den 70’e herkes için her tarza uygun ürün seçeneklerinde kaçırılmayacak fiyatlar, Özdilek’te ve Özdilekteyim.com’da kış alışverişini henüz tamamlamayanları bekliyor.
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