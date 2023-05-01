Özdilek’in iki oteline ödül

Wyndham Grand çatısı altında bulunan otellerde her yıl ağırlanan binlerce misafirin üstün kalite, başarılı performans ve yüksek misafir memnuniyeti gibi kriterleri değerlendirmesiyle ödüllerin sahipleri belirlendi. İzmir’in muhteşem deniz manzarasına sahip konumuyla 5 yıldızlı lüks bir şehir oteli olarak hizmet veren Wyndham Grand İzmir Özdilek, bu önemli sıralamada yer almanın gurur dolu mutluluğunu, tüm misafirleriyle paylaşıyor. Şehrin En İyi Oteli sloganında olduğu gibi sahip olduğu tüm imkanlarıyla misafirlerine benzersiz bir konaklama yaşatıyor.

İstanbul’un muhteşem manzarasına 360 derece hakim olan Wyndham Grand İstanbul Levent, bu prestijli listede daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de misafirlerinin oylamasıyla yer almanın mutluluğunu yaşıyor.