Özdilek kalitesi şimdi Sakarya’da

Özdilek, Türkiye’nin farklı noktalarındaki dokuzuncu departman mağazasını Sakarya’da yer alan Cadde 54 AVM’de açtı.

Perakende sektöründe 14 alışveriş merkezi, 7 hipermarket, 9 departman mağaza, 141 ev tekstili mağazası ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com ile tüketicilerinin ihtiyacı karşılayacak her noktada misafirlerine kaliteli ürün ve hizmeti sunma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Özdilek, 3 bin metrekarelik 2 katlı departman mağazasıyla Sakarya Cadde 54 AVM’deki yerini aldı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden pandemi sürecine rağmen yatırımlarıyla ülke istihdamına ve ekonomisine fayda sağlamaya devam eden Özdilek, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi departman mağazalarında da niteliğinden ödün vermeden kaliteli ürün ve hizmet sunma hedefiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Mağazanın açılışı üst düzey hijyen önlemleriyle gerçekleştirildi. Özdilek, müşterilerine açılışa özel sürpriz fırsatlar ve indirimler de sundu.