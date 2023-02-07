Özdilek Ev Tekstili’nden Sevgililer Günü’ne özel tasarım

Özel günlere dair hazırladığı kon­sept tasarımlı ürünleriyle Özdilek Ev Tekstili, yılın en sevgi dolu aylarında Sevgililer Günü temalı koleksiyonu Gar­den of Love’ı kullanıcıla­rına sundu.

Yüzde yüz pamuklu ku­maşı ve dört yastık kılı­fıyla yumuşacık bir kullanım imkanı sunan Özdilek Garden of Love Çift Kişilik Nevresim Ta­kımı kullanıcılarına ken­dilerini özel hissettirecek. Soft renklerin hakim olduğu Garden of Love özel serisi, pembe ve beyaz kalp desenlerine sahip 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili detayla­rın yer aldığı nevresim takımı, yatak oda­larına sevginin en saf halini resmediyor. Kaliteli dokusu ve pamuklu yapısıyla kış boyunca sev­diklerinize sıcacık bir kullanım sunan bu özel koleksi­yonda, çiçek ve kalp baskılarıyla “aşkınızın, sevgini­zin büyüleyici bahçesi” teması vurgulanıyor.