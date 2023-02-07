Özdilek Ev Tekstili’nden Sevgililer Günü’ne özel tasarım
Özel günlere dair hazırladığı konsept tasarımlı ürünleriyle Özdilek Ev Tekstili, yılın en sevgi dolu aylarında Sevgililer Günü temalı koleksiyonu Garden of Love’ı kullanıcılarına sundu.
Yüzde yüz pamuklu kumaşı ve dört yastık kılıfıyla yumuşacık bir kullanım imkanı sunan Özdilek Garden of Love Çift Kişilik Nevresim Takımı kullanıcılarına kendilerini özel hissettirecek. Soft renklerin hakim olduğu Garden of Love özel serisi, pembe ve beyaz kalp desenlerine sahip 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili detayların yer aldığı nevresim takımı, yatak odalarına sevginin en saf halini resmediyor. Kaliteli dokusu ve pamuklu yapısıyla kış boyunca sevdiklerinize sıcacık bir kullanım sunan bu özel koleksiyonda, çiçek ve kalp baskılarıyla “aşkınızın, sevginizin büyüleyici bahçesi” teması vurgulanıyor.