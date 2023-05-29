Özdilek Dünya Havlu Günü’nü kutladı

Özel günlerde gerçekleştirmiş olduğu kampanyalar ile misafirlerini unutmayan Özdilek Ev Tekstili, Dünya Havlu Günü’ne özel armağanlar sundu. 25 Mayıs 2023 tari­hinde Özdilek AVM’leri, departman mağa­zaları ve Özdilek Ev Tekstili mağazalarından yapılan 250 TL ve üzeri ev tekstili alışveri­şinde, müşterilere havlu hediye edildi.

Özdilek Ev Tekstili, Türkiye’deki 126 ev tekstili mağazası, 14 alışveriş merkezi, farklı AVM’lerde yer alan 10 departman mağa­zası, 7 hipermarketi ve çevrim içi alışveriş si­tesi Özdilekteyim.com’da ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Özdilek Ev Tekstili’nin, her biri ilmek ilmek dokunan havluları, yarım asırdır yurt içinde ve yurt dışında kullanıcıların evinde yerini alıyor.