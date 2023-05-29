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Özdilek Dünya Havlu Günü’nü kutladı
Türkiye’nin en büyük havlu üreticilerinden Özdilek Ev Tekstili, misafirlerine 25 Mayıs Dünya Havlu Günü’ne özel sürpriz kampanyalar sundu.
Şirketler 29.05.2023, 20:42 29.05.2023, 23:20
Özel günlerde gerçekleştirmiş olduğu kampanyalar ile misafirlerini unutmayan Özdilek Ev Tekstili, Dünya Havlu Günü’ne özel armağanlar sundu. 25 Mayıs 2023 tarihinde Özdilek AVM’leri, departman mağazaları ve Özdilek Ev Tekstili mağazalarından yapılan 250 TL ve üzeri ev tekstili alışverişinde, müşterilere havlu hediye edildi.
Özdilek Ev Tekstili, Türkiye’deki 126 ev tekstili mağazası, 14 alışveriş merkezi, farklı AVM’lerde yer alan 10 departman mağazası, 7 hipermarketi ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Özdilek Ev Tekstili’nin, her biri ilmek ilmek dokunan havluları, yarım asırdır yurt içinde ve yurt dışında kullanıcıların evinde yerini alıyor.
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