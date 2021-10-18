Orhan Holding, UN Global  Compact’i imzaladı

Otomotiv sektörü başta olmak üzere, sigortacılık, tarım, hayvancılık, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketleriyle Türkiye ekonomisine değer katan Orhan Holding, UN Global Compact imzacısı oldu.

160’ın üzerinde ülkede 14 binin üzerinde şirket ve 4 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu olarak bilinen UN Global Compact’in imzacıları arasına katılan Orhan Holding, şirket stratejilerini ve operasyonlarını küresel değerler çerçevesinde şekillendirecek. Orhan Holding, bu imza ile birlikte, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında şirketlerin temel sorumluluklarının belirlendiği UN Global Compact’ın ‘10 İlkesi’ni benimseyerek şirketin strateji ve operasyonlarını bu ilkelere uyumlu hale getirmek için gönüllülük esasıyla çalışacağını taahhüt etti.

İlerleme raporu yayınlanacak

Şirketten yapılan açıklamada, imza ile birlikte Orhan Holding’in sürdürülebilirlik gündemindeki konularda çok daha güçlü ve hızlı adımlarla ilerleyeceği ifade edildi. İş yapış süreçlerinde şirkete katacağı değerler için heyecanlı oldukları ve her yıl söz konusu 10 ilkeyi şirket bünyesinde nasıl uygulamaya koyduğunu açıklayan bir ilerleme raporunun da yayınlanacağı bilgisi verildi.

15 ülkede 10 bin çalışanı ile faaliyet gösteren Orhan Holding, katılımcısı olduğu bu girişimin tüm çalışanlarıyla beraber bir parçası olmaya kararlı olduklarının altını çizdi. Şirket imza ile birlikte, çalışanlarıyla birlikte sürekli iyileştirme-paylaşma ve öğrenme fırsatına sahip olma, kurumsal sosyal sorumluluk konusunda şirket beklentilerinin ötesine geçme, iş sürekliliği ve sürdürülebilirlik için daha fazla şeffaflık ve disiplin anlayışını yaygınlaştırma, daha sosyal ve amaca yönelik bir şirket olarak çalışan bağlılığını ve katma değerini artırma ve paydaşları nezdinde marka bilinirliğini ve algısını daha da pekiştireceklerini duyurdu.

