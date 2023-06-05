Orakçı yeni yatırımlara odaklandı

Orakçı Şirketler Grubu CEO’su Özgür Orakçı, bugün 4 sektörde; inşaatta Orakçı Yapı, makinede Orakçı Makina, otomotivde Plaskar Plastik ve Ormold Kalıp ve hizmet sektöründe de Ortem Temizlik ve Novada Edremit AVM şirketleriyle faaliyetle­rine devam ettiklerini belirtti.

Orakçı Makina’nın, araç üstü atık toplama ve özel hizmet ekipmanları tasarladığını ve ürettiğini ifade eden Orakçı, “Satış öncesi ve sonrası hiz­metleri de sunan şirketimiz güçlü yerel iş birlikleri ile büyümeye devam ederken, yüzde 100 ihracat odaklı çalı­şıyor. 2022 yılında hem pazarlarımızı hem de müşteri portföyümüzü geniş­lettik, Güney Amerika ve Avrupa’da yeni müşterilerimiz oldu. Bu büyüme paralelinde biz de kapasitemizi arttır­maya yönelik olarak fabrika tesisi­mizle ilgili yeni yatırım planlıyoruz” diye konuştu.

Özgür Orakçı, fiyat performansına bakıldığında Türkiye’nin üstyapı üreti­minde de orta vadede ciddi bir pazar payına sahip olacağını düşündüğünü ifade etti.

Yenilenebilir enerjiye yatırım

Orakçı, 2023 yılında da Grup olarak geçen yıla benzer bir tablo beklediklerini, bu yıl ye­nilenebilir enerji alanında yatı­rım yapacaklarını kaydetti. Özgür Orakçı, şunları söyledi: “Bu dönemde özellikle enerji üreten ve üretmeyen ülkeler birbirinden ayrıldı. Türkiye kendi enerjisini üretemediği için, enerji maliyetleri her ne kadar hükü­met tarafından baskı altında tutulsa da, bir miktar düşük kullansak da, ra­kiplerimize göre oldukça yüksek enerji maliyetlerimiz var. Biz de Grup olarak enerji tüketimimizin en fazla olduğu Plaskar ve Novada Edremit AVM için GES (Güneş Enerji Santrali) projemizin fizibilite çalışmasını tamamladık. Pro­jelendirdiğimiz bu yatırımımıza bu yıl içinde başlayacağız.