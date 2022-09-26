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Opinyu Meetup House Cafe açıldı

Şirketler 26.09.2022, 20:15
Opinyu Meetup House Cafe açıldı

Girişimciler, yatı­rımcılar ve uz­manların buluşup bilgi alışverişi ve networ­king yapabileceği Opinyu Meetup House Cafe’nin ilk şubesi açıldı. Opinyu Düşünce Kuruluşu’nun bir girişimi olan işletmenin ilk etkinliği ‘6 adımda amazon.com’a giriş oldu. Geniş katılımla gerçekleşen organi­zasyonda düşünce insanı Serkan Akarsu konuşmacı ola­rak girişimci ve yatırımcılara önemli bilgiler aktardı. Tür­kiye’de start-up kültürünün geli­şip yaygınlaş­ması hedefiyle kurulan Opinyu, girişimcilerin ve yatırımcıların birbirlerine ulaşması için önemli bir platform olarak hizmet vermeyi amaçlıyor.

#Opinyu Meetup House Cafe
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