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Opinyu Meetup House Cafe açıldı
Şirketler 26.09.2022, 20:15
Girişimciler, yatırımcılar ve uzmanların buluşup bilgi alışverişi ve networking yapabileceği Opinyu Meetup House Cafe’nin ilk şubesi açıldı. Opinyu Düşünce Kuruluşu’nun bir girişimi olan işletmenin ilk etkinliği ‘6 adımda amazon.com’a giriş oldu. Geniş katılımla gerçekleşen organizasyonda düşünce insanı Serkan Akarsu konuşmacı olarak girişimci ve yatırımcılara önemli bilgiler aktardı. Türkiye’de start-up kültürünün gelişip yaygınlaşması hedefiyle kurulan Opinyu, girişimcilerin ve yatırımcıların birbirlerine ulaşması için önemli bir platform olarak hizmet vermeyi amaçlıyor.
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