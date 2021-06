Onur Market’ten Bursaspor yönetimine ziyaret

Üç sezondur Bursaspor ile kol kola yürüyen ve takıma destek veren Onur Market, Bursaspor’un yeni yönetimine çıktıkları yolda yine yalnız olmayacaklarını ve Onur Market’in desteklerinin devam edeceğini gösterdiler. Bursaspor’un Bursa için farklı bir anlamı olduğunu ifade eden Emin Adanur, “Bursaspor ve Onur Market markalarının şehir genelinde farklı bir bağı var. Biz de yeni yönetim ekibimizle ve sizlerin de destekleriyle daha da güçlendireceğimizin inancındayız” dedi.



“616 forma alacağız” Bursaspor ile güçlü bir sinerji yakaladıklarını ifade eden Onur Marketler Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Direktörü Hakan Özen,” Bursa denildiğinde ilk akla gelen değer Bursaspor’dur. Bursa’nın en güzide markası paydaş olmaktan dolayı çok memnunuz. İçinde bulunduğu durumdan en kısa sürede çıkarak Süperlig’e yeniden döneceğinden eminim. Sadece iyi günler de değil zor günlerde de takımımızın yanında olarak samimiyetimizi ortaya koyduk. Yeni dönemde de hem yönetime hem de futbolcu arkadaşlarımıza elimizden geldiğince destek olacağız. Bu ziyaretimize istinaden de 616 adet forma satın alarak personellerimize dağıtacağız” dedi.

“Onur Market Bursaspor’un her zaman yanında”

Onur Marketler Yönetim Kurulu Üyesi ve Özen Gross Genel Müdürü Onur Özen de, “ Bursa’nın marketi olarak kentin en önemli markasının yanında olmaktan gurur duyuyoruz. 3 yıl önce yaptığımız anlaşma, Bursaspor ile gönül iş birliğimizin kanıtıdır. Bursaspor ile oluşan yol arkadaşlığımız her koşulda devam edecektir. Türk sporuna ve Bursa’mızın en büyük değeri Bursaspor’umuzun hak ettiği yere gelmesi için çalışacak olan yeni yönetime her zaman destek olmaya hazırı. Yeni yönetimin çıktıkları bu yolda başarılı olacaklarına yürekten inanıyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Onur Marketler Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Özen ve Hakan Özen Bursaspor ziyareti sonrasında Emin Adanur’a hediyelerini taktim ettiler.