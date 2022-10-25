Okumuşlar Plaza açıldı

Okumuşlar Yapı Yöne­tim Kurulu Başkanı Hü­seyin Okumuş açılışta yaptığı konuşmasında sek­törde 33 yılı geride bıraktıklarının altını çizerek, “Okumuşlar Yapı olarak 1989 yılında başlayan ti­cari hayatımızı, bugün inşaat ve yapı malzeme­leri alanında toptan, perakende ve e-ticaret alanında sürdürüyoruz.

İnşaat alanında hayata geçirdiğimiz bir­çok projeyle birlikte, se­ramik alanındaki yatırımlarımızla sek­törde 33 yılı geride bıraktık. Bursa’nın yeni­lenen yüzü ile cazibe merkezi haline gelen İs­tanbul Caddesi üzerinde tamamladığımız Okumuşlar Plaza ile önemli bir iş merkezini Bursa’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Bursa’da değil Balıkesir’de devam eden inşaat projelerimizle bir­likte bölgesine değer katan projeler üret­meyi sürdürüyoruz” dedi.

Okumuşlar Yapı’nın birçok önemli markanın dağıtıcı bayiliğini yaptığını aktaran Hasan Okumuş da, “QUA başta olmak üzere; Graniser, E.C.A, Serel, Franke, Ukınox, Weber, Orka, Be­linza ve Likya Duşakabin dağıtıcı bayiliğini yaptığımız markalar arasında yer alıyor.

Seramik ve granit başta olmak üzere granit, banyo, lavabo- eviye bataryaları, duş takımları, vitrifiye ve birçok alanda binlerce ürün çeşidimizle hizmet veriyoruz. Top­lamda 1200 metrekare alandan oluşan 2 katlı mağazamızda, 29 canlı teşhir ürünleriyle, çubuk askılarda tekil seramikler kullanılarak QUA Granite’nin ürünlerinin sergilendiği mağaza müşteriler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Okumuşlar Yapı ayrıca depolama kapasitesiyle de müşterilerine hızlı ve kolay ürün temin etme imkânı sunuyor. 1500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 6300 metrekare depo alanıyla Okumuşlar Yapı, QUA Granite’in bölgedeki önemli partnerlerinden biri oluyor” diye konuştu.