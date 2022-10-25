Okumuşlar Plaza açıldı
Bursa’da 1989 yılında faaliyetlerine başlayan Okumuşlar Yapı, inşaatı tamamlanan ve satışları devam eden Okumuşlar Plaza’da düzenlenen törenle görkemli bir açılışa imza attı.
Okumuşlar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Okumuş açılışta yaptığı konuşmasında sektörde 33 yılı geride bıraktıklarının altını çizerek, “Okumuşlar Yapı olarak 1989 yılında başlayan ticari hayatımızı, bugün inşaat ve yapı malzemeleri alanında toptan, perakende ve e-ticaret alanında sürdürüyoruz.
İnşaat alanında hayata geçirdiğimiz birçok projeyle birlikte, seramik alanındaki yatırımlarımızla sektörde 33 yılı geride bıraktık. Bursa’nın yenilenen yüzü ile cazibe merkezi haline gelen İstanbul Caddesi üzerinde tamamladığımız Okumuşlar Plaza ile önemli bir iş merkezini Bursa’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Bursa’da değil Balıkesir’de devam eden inşaat projelerimizle birlikte bölgesine değer katan projeler üretmeyi sürdürüyoruz” dedi.
Okumuşlar Yapı’nın birçok önemli markanın dağıtıcı bayiliğini yaptığını aktaran Hasan Okumuş da, “QUA başta olmak üzere; Graniser, E.C.A, Serel, Franke, Ukınox, Weber, Orka, Belinza ve Likya Duşakabin dağıtıcı bayiliğini yaptığımız markalar arasında yer alıyor.
Seramik ve granit başta olmak üzere granit, banyo, lavabo- eviye bataryaları, duş takımları, vitrifiye ve birçok alanda binlerce ürün çeşidimizle hizmet veriyoruz. Toplamda 1200 metrekare alandan oluşan 2 katlı mağazamızda, 29 canlı teşhir ürünleriyle, çubuk askılarda tekil seramikler kullanılarak QUA Granite’nin ürünlerinin sergilendiği mağaza müşteriler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Okumuşlar Yapı ayrıca depolama kapasitesiyle de müşterilerine hızlı ve kolay ürün temin etme imkânı sunuyor. 1500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 6300 metrekare depo alanıyla Okumuşlar Yapı, QUA Granite’in bölgedeki önemli partnerlerinden biri oluyor” diye konuştu.
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Ekim 2022