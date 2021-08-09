Oktay Holding, Hertz’le Mısır’da yola devam ediyor

Yaklaşık 60 yıldır sanayiye yönelik katma değer üreten Oktay Holding, yatırımlarını uluslararası alanda da sürdürerek bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 1963’te bobinaj ile çıktığı üretim yolculuğunu emaye bobin telleri ve elektrik motor gibi farklı alanlarla çeşitlendiren Oktay Holding’in grup şirketlerinden Hertz Spindle Motor’un ürünleri Mısır’da satılmaya devam edilecek. Spindle motor üretimi ve geniş ürün yelpazesinin yanında, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda, son teknolojiye uygun sistemlerle, özel üretimler gerçekleştiren ve bunların bakım – onarım hizmetlerini gerçekleştiren Hertz Spindle Motor’un, Mısır’da satışının devam etmesi için anlaşmaya varıldı.Hertz Spindle Motor’un, Mısır’ın başkenti Kahire’deki satış bayisi olan Simplex’in sahibi Ahmed Shaban ile Kahire’de bir araya gelen Oktay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ertoksöz, Hertz Spindle Motor ürünlerinin satışının devamı için el sıkıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Oktay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ertoksöz, “Ürünlerimizin kalitesi bu bölgede biliniyor ve tercih ediliyordu. Simplex ile bayilik sözleşmemizi uzattığımız için mutluyuz. Önümüzdeki süreçte yeni işbirlikleriyle ürünlerimizin dünyanın farklı bölgelerde satışının gerçekleşmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

