Nurel Group medikal tekstilde de iddialı

İlk olarak 1987 yılında faaliyetine başlayan Nurel Group, çatısı altındaki şirketleriyle kent ve ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Bünyesinde yer alan Nurel Tekstil, Nurel Medikal-Euroset, Jade Dantel ve Pırıl Dış Ticaret şirketleriyle faaliyetlerini sürdüren Nurel Group, 2022’nin ortasındayız.

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) faaliyet gösteren Nurel Tekstil şirketi olarak 40 yıllık deneyimle eşarp ve fantezi kumaş gibi tekstil üreten grup ayrıca, ev tekstili için fantezi iplik, iç çamaşırı ve dış giyim için dantel üretimi de yapıyor. Başta Orta Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yapan Nurel Tekstil, güvenilirliği ve profesyonelliği sayesinde uzun süreli ilişkiler kurduğu müşterilerine yenilerini eklemek üzere çalışmalarında hız kesmiyor.

Kar, 2019 yılında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde kurdukları yeni tesislerini boyahane olarak devreye soktuklarını belirterek, şunları söylüyor: “Ar-Ge çalışmaları boyahane arayışını beraberinde getirdi. İnegöl’de bir boyahanedeki 7 yıllık faaliyetimizden sonra kendimize tesis inşa etmeye karar verdik. ÜR-GE ve Ar-Ge laboratuvarımıza önem veriyoruz. Araya pandemi girince biraz gecikmeli olarak faaliyete soktuk. Pandemi döneminde eşarp üretimimizi İstanbul’a kaydırıp Bursa’da fantezi kumaş üretimine yöneldik. 1,5 yıldır fantezi kumaş üretiyoruz. Çin’in nakliye sorunu nedeniyle pazar Türkiye’ye kaydı. Tekstil firmalarının durumu bu bakımdan iyi ve sıkıntı yok. Makine gamımız teknoloji ile paralel olarak yenileniyor.

Ayrıca İnegöl’deki fabrikamızın çatısına güneş enerji sistemi yatırımı yapmayı planlıyoruz. Çevreci enerjiye doğru dönüş yapacağız. Isı izolasyonu konusunda da yatırım gerçekleştirerek ısı ve enerjide hem tasarruflu hem de doğa dostu sistemlere geçiş yapacağız. Karbon ayak izimizi azaltmak üzere planlamalar yapıyoruz.”

Nurel Group çatısı altında faaliyet gösteren bir diğer şirket olan Nurel Medikal-Euroset ise tek kullanımlık cerrahi önlük ve cerrahi örtülerin Türkiye’de en büyük imalatçısı ve ihracatçısı olma özelliği taşıyor.

Firma, medikal tekstil sanayisinde en tanınan marka olan Euroset ile ülke ihracatını yukarı taşıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Kar, marka ile ilgili sözlerine şunları ekliyor:

“2005 yılında Medikal firmasını hayata geçirdik. 2010 yılında da Hollandalı Euroset firmasıyla ortaklık kurduk. 60 ülkeye ihracatımız var.

Bunun yanında Birleşmiş Milletler ve NATO’nun onaylı tedarikçisiyiz.

Şu an ürettiğimiz diğer tekstil ürünlerinde de tam kapasite dolulukla çalışıyoruz.”