Nilüfer Doruk Hastanesi’nin iklimlendirmesi Mitsubishi Heavy’e emanet

Form, Bursa Nilüfer Doruk Hastanesi’nin iklimlendirme ihtiyacını VRF ünitelerle karşılıyor. Hastanenin sistem odalarının iklimlendirmesinde kullanmak üzere kurulumu gerçekleştirilen 49 adet dış ve 77 adet iç ünite, toplamda 1,156 kW enerji kapasitesine sahip. Tedariki gerçekleştirilen iç üniteler arasında duvar tipi, 4 yönlü kaset tipi ve kanal tipi klimalar yer alıyor.