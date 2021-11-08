banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Nilüfer Doruk Hastanesi’nin iklimlendirmesi Mitsubishi Heavy’e emanet

Sektördeki tecrübesiyle üstün Japon teknolojisini tüketiciyle buluşturan Form MHI Klima Sistemleri, çevreci ve yüksek teknolojili iklimlendirme çözümleriyle Türkiye’nin dört bir yanında hizmet sunmaya devam ediyor. Mitsubishi Heavy VRF klima sistemlerini tercih eden firmalar arasına Bursa Nilüfer Doruk Hastanesi de katıldı.

Şirketler 08.11.2021, 23:13
Nilüfer Doruk Hastanesi’nin iklimlendirmesi Mitsubishi Heavy’e emanet

Form, Bursa Nilüfer Doruk Hastanesi’nin iklimlendirme ihtiyacını VRF ünitelerle karşılıyor. Hastanenin sistem odalarının iklimlendirmesinde kullanmak üzere kurulumu gerçekleştirilen 49 adet dış ve 77 adet iç ünite, toplamda 1,156 kW enerji kapasitesine sahip. Tedariki gerçekleştirilen iç üniteler arasında duvar tipi, 4 yönlü kaset tipi ve kanal tipi klimalar yer alıyor.

#Form #Bursa Nilüfer Doruk Hastanesi #nilüfer #Mitsubishi #Mitsubishi Heavy
Yorumlar (0)
banner14
11
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?