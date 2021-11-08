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Nilüfer Doruk Hastanesi’nin iklimlendirmesi Mitsubishi Heavy’e emanet
Sektördeki tecrübesiyle üstün Japon teknolojisini tüketiciyle buluşturan Form MHI Klima Sistemleri, çevreci ve yüksek teknolojili iklimlendirme çözümleriyle Türkiye’nin dört bir yanında hizmet sunmaya devam ediyor. Mitsubishi Heavy VRF klima sistemlerini tercih eden firmalar arasına Bursa Nilüfer Doruk Hastanesi de katıldı.
Şirketler 08.11.2021, 23:13
Form, Bursa Nilüfer Doruk Hastanesi’nin iklimlendirme ihtiyacını VRF ünitelerle karşılıyor. Hastanenin sistem odalarının iklimlendirmesinde kullanmak üzere kurulumu gerçekleştirilen 49 adet dış ve 77 adet iç ünite, toplamda 1,156 kW enerji kapasitesine sahip. Tedariki gerçekleştirilen iç üniteler arasında duvar tipi, 4 yönlü kaset tipi ve kanal tipi klimalar yer alıyor.
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