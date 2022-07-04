Nevpa Otomotiv Bursa’da büyüyor
Treyler ve frigofirik kasa üretiminde kullanılan üst ekipmanların imalatında sektörünün ipi göğüsleyen markası Nevpa Otomotiv, ses getiren yatırımıyla büyümesinde hız kesmiyor.
Makine Mühendisi Mesut Sayar tarafından 1952 yılında Nevşehir’de kurulan Nevpa Şirketler Grubu, 70 yıla varan faaliyet ve hizmet tecrübesiyle treyler üst yapı ekipmanları üretiminde Türkiye’nin iddialı isimleri arasında yer alıyor.
Türkiye’de ilklere imza atan ve hızla gelişmesine devam eden firma 2012 yılında Bursa’daki fabrikasını devreye aldı. Tevfik Sayar’dan 1994 yılında şirketi devralan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Mesut Sayar’ın hem tesis hem de teknolojik yatırımlarıyla treyler üst yapı ekipmanları üretiminde Türkiye’de pazar lideri olmayı başaran firma, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 55 kişilik personeliyle hizmet veriyor. Treyler ve frigofirik kasa üretiminde kullanılan üst yapı ekipmanları imalatında Türkiye’nin lideri konumunda olan Nevpa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Mesut Sayar, ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olarak dede mirası bir markayı geliştirerek geleceğe taşımanın sorumluluğunu hissettiğini vurguladı.