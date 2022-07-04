Nevpa Otomotiv Bursa’da büyüyor

Makine Mühendisi Mesut Sayar tarafından 1952 yılında Nevşehir’de kuru­lan Nevpa Şirketler Grubu, 70 yıla varan faaliyet ve hizmet tecrübesiyle treyler üst yapı ekipmanları üretiminde Türki­ye’nin iddialı isimleri arasında yer alıyor.

Türkiye’de ilklere imza atan ve hızla gelişmesine devam eden firma 2012 yılında Bursa’daki fabrikasını devreye aldı. Tevfik Sayar’dan 1994 yılında şirketi devralan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Mesut Sayar’ın hem tesis hem de teknolo­jik yatırımlarıyla treyler üst yapı ekipmanları üretiminde Türki­ye’de pazar lideri olmayı başa­ran firma, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 55 kişilik personeliyle hizmet veri­yor. Treyler ve frigofirik kasa üretiminde kullanılan üst yapı ekipmanları imalatında Türki­ye’nin lideri konumunda olan Nevpa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Mesut Sayar, ailenin üçüncü kuşak tem­silcisi olarak dede mirası bir markayı ge­liştirerek geleceğe taşımanın sorumluluğunu hissettiğini vurguladı.