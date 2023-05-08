Nev Bandırma hizmete açıldı
Nev Sağlık Grubu, Bursa’da yer alan 3 sağlık merkezinin ardından, Güney Marmara’nın en hızlı gelişen bölgelerinden Bandırma’da 200 milyon TL yatırımla hayata geçen sağlık merkezini devreye aldı.
Sağlık sektöründe başta Bursa olmak üzere ülkemizi daha da ileriye taşıma noktasında çalışmalarını sürdüren Nev Sağlık Grubu’nun, sağlık merkezleri zincirine yeni bir halka daha eklendi.
Sağlık alanındaki yatırımları ile hızla büyümeye ve gelişmeye devam eden Nev Sağlık Grubu, Bursa’da yer alan 3 sağlık merkezinin ardından, Güney Marmara’nın en değerli bölgelerinden Bandırma’da da yeni sağlık merkezini devreye aldı.
Toplamda 200 milyon TL yatırımla hayata geçen Nev Bandırma ile Görüntüleme Merkezinin açılışı yoğun ilgi gördü.
Nev Bandırma, ilk etapta Genel Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Estetik ve Plastik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Dahiliye, Göğüs Hastalıkları, Ortopedi & Travmatoloji, Göz Hastalıkları, Psikiyatri, Radyoloji, Diş Hastalıkları, Beslenme ve Diyet, Klinik Psikoloji alanlarında Bandırma ve bölge halkına hizmet verecek.
Nev Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal, “Bandırma stratejik olarak çok önemli bir konumda yer alıyor. Biz de Nev Sağlık Grubu olarak büyüme hedeflerimiz kapsamında Bandırma’nın potansiyeline inandığımız için bu yatırımı yapma kararı aldık. Gerek hastanelerimizin teknolojik altyapısını gerekse de insan kaynağını geliştirme anlamında çalışmalarımız hızla devam ediyor” ifadelerine yer verdi.