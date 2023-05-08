Nev Bandırma hizmete açıldı

Sağlık sektöründe başta Bursa olmak üzere ülkemizi daha da ileriye taşıma noktasında çalışmala­rını sürdüren Nev Sağlık Grubu’nun, sağlık merkezleri zincirine yeni bir halka daha eklendi.

Sağlık alanındaki yatırımları ile hızla büyümeye ve gelişmeye devam eden Nev Sağlık Grubu, Bursa’da yer alan 3 sağlık merkezinin ardından, Güney Marmara’nın en değerli bölge­lerinden Bandırma’da da yeni sağlık merkezini devreye aldı.

Toplamda 200 milyon TL yatırımla hayata geçen Nev Bandırma ile Gö­rüntüleme Merkezinin açılışı yoğun ilgi gördü.

Nev Bandırma, ilk etapta Genel Cer­rahi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Estetik ve Plastik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Dahiliye, Göğüs Hastalık­ları, Ortopedi & Travmatoloji, Göz Has­talıkları, Psikiyatri, Radyoloji, Diş Hastalıkları, Beslenme ve Diyet, Klinik Psikoloji alanlarında Bandırma ve bölge halkına hizmet verecek.

Nev Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal, “Ban­dırma stratejik olarak çok önemli bir konumda yer alıyor. Biz de Nev Sağlık Grubu olarak büyüme hedeflerimiz kapsamında Bandırma’nın potansiye­line inandığımız için bu yatırımı yapma kararı aldık. Gerek hastaneleri­mizin teknolojik altyapısını gerekse de insan kaynağını geliştirme anlamında çalışmalarımız hızla devam ediyor” ifadelerine yer verdi.