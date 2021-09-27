Nestlé Waters, gelecek nesiller için çalışıyor

Türkiye’nin Nestlé Waters’ın en büyük 5 pazarı arasında yer aldığını ifade eden Beneventi, firmanın son 10 yılda Türkiye’ye 1 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdiğini söyledi. Nestlé Waters için gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakmanın büyük önem taşıdığını kaydeden Beneventi, bu kapsamda hedeflerinin 2030’a kadar faaliyetlerin çevreye etkisini sıfıra indirmek ve 2050’de net 0 emisyona ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi. Firmanın son 10 yılda sürdürülebilirlik açısından sağladığı başarılar hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Beneventi, Erikli’nin 1 litrelik pet şişelerinin yüzde 50’sinin geri dönüştürülmüş malzemeden üretileceğini belirterek, 2025’te bu uygulamanın tüm ambalaj boylarında uygulanacağını ifade etti. Beneventi, Uludağ Kestel’deki tesislerinin 2020 yılında Sıfır Atık Belgesi aldığını anımsatarak, “Bu sayede tüm tesislerde sıfır atık hedefine ulaşıldı” dedi.