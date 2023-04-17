Nefes Dağyenice doğayla buluşmanın adresi
Bursa turizmine yeni bir soluk getiren Nefes Dağyenice, şehrin yakınında olmasına rağmen izole konumuyla, göl ve orman manzarası ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
Semih AYDIN
Tabiatın güzellikleri ve doğayla iç içe olmanın önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu noktada, Türkiye’nin en büyük açık hava doğal yaşam merkezi olan Nefes Dağyenice, doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Nefes Dağyenice, Bursa’nın Nilüfer İlçesinde, Uludağ’ın eteklerinde, 327 dönüm açık arazi üzerinde konumlanıyor. Şehre yakın olmasına rağmen, izole bir konumda bulunan bu doğal yaşam merkezi, göl ve orman manzarası ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
Her ‘Nefes’te mutluluk
5 bin kişilik kapasitesiyle dünyanın her yerinden doğa tutkusuyla gelen müşterilerine konforlu bir doğa deneyimi sunan Nefes Dağyenice, ziyaretçilerini ihtiyaç duyabileceği her türlü özelliği de içerisinde barındırıyor. Tüm alanlar için özenle tasarlanmış olan Nefes Dağyenice, ziyaretçilerinin her nefeste mutluluğu bulmaları için çalışıyor.
Nefes Dağyenice, doğal yaşam merkezi olmanın yanı sıra, yemek deneyimi için de doğaseverlerin vazgeçilmez adresi haline geliyor.
Yeşilliklerin arasında, göl manzaralı restoranında dünya ve Türk mutfağının eşsiz gastronomi örneklerini misafirlerine sunan Nefes Dağyenice, steak house restoranı ve alternatif kafeleriyle farklı lezzet arayanlara da hizmet sunuyor.
Macera yolculuğu
Nefes Dağyenice, Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın sayılı macera parklarından birine sahip. 80 bin metrekarelik alanda birbirinden eğlenceli 61 oyun ve adrenalin dolu macera parkuruyla ziyaretçilerine unutulmaz bir eğlence deneyimi sunan Nefes Dağyenice, doğaseverleri adrenalin dolu bir yolculuğa davet ediyor.