Nefes Dağyenice doğayla buluşmanın adresi

Semih AYDIN

Tabiatın güzellikleri ve doğayla iç içe olmanın önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu noktada, Türkiye’nin en büyük açık hava doğal yaşam merkezi olan Nefes Dağyenice, doğaseverlerin dik­katini çekiyor. Nefes Dağyenice, Bursa’nın Nilüfer İlçesinde, Uludağ’ın eteklerinde, 327 dönüm açık arazi üzerinde konumlanı­yor. Şehre yakın olmasına rağmen, izole bir konumda bulunan bu doğal yaşam merkezi, göl ve orman manzarası ile ziya­retçilerini kendine hayran bırakıyor.

Her ‘Nefes’te mutluluk

5 bin kişilik kapasitesiyle dünyanın her yerinden doğa tutkusuyla gelen müşterile­rine konforlu bir doğa deneyimi sunan Nefes Dağyenice, ziyaretçilerini ihtiyaç du­yabileceği her türlü özelliği de içerisinde barındırıyor. Tüm alanlar için özenle tasar­lanmış olan Nefes Dağyenice, ziyaretçileri­nin her nefeste mutluluğu bulmaları için çalışıyor.

Nefes Dağyenice, doğal yaşam merkezi olmanın yanı sıra, yemek deneyimi için de doğaseverlerin vazgeçilmez adresi ha­line geliyor.

Yeşilliklerin arasında, göl manzaralı res­toranında dünya ve Türk mutfağının eşsiz gastronomi örneklerini misafirlerine sunan Nefes Dağyenice, steak house res­toranı ve alternatif kafeleriyle farklı lezzet arayanlara da hizmet sunuyor.

Macera yolculuğu

Nefes Dağyenice, Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın sayılı macera parklarından birine sahip. 80 bin metrekarelik alanda birbirinden eğlenceli 61 oyun ve adrena­lin dolu macera parkuruyla ziyaretçile­rine unutulmaz bir eğlence deneyimi sunan Nefes Dağyenice, doğaseverleri ad­renalin dolu bir yolculuğa davet ediyor.