MONOCHROME Bursa’da açıldı!

Şehrin yeni lezzet durağı, kahvaltıdan akşam yemeğine, atıştırmalıklardan tatlılara günün her saatine uygun alternatifler sunuyor. Monochrome, taze kahve çeşitleri ile 3.dalga kahve konusunda da iddialı.

Brasserie konsepti ile iddialı menü

adını, fotoğraf sanatının daha çok siyah beyazıyla bilinen “tek ton” karelerinden alan Monochrome, misafirlerini geleneksel brasserie lezzetlerinin yanı sıra, özel tatlardan oluşan iddialı menüsüyle karşılıyor. Günün her öğünü için zengin alternatifler sunan menüde, ayaküstü atıştırmayı sevenler için de çok sayıda seçenek yer alıyor. Klasik brasserie anlayışına kendine has ve çağdaş bir yorum getiren Monochrome, yeni nesil 3. dalga kahveleri ile de menüdeki iddiasını koruyor. Taze kahve çekirdeklerinin kavrularak özenle hazırlandığı kahve çeşitleri, yeni buluşma noktasında kahve tutkunlarını bekliyor. Monochrome iddialı kahvaltı ve ana yemeklerinin yanı sıra yaz ayına özel menüsüyle de misafirlerine özel lezzetler sunuyor. Balat Ergin Concept Yaşam Sokağı’nda yerini alan Monochrome iddialı lezzetleri, fark yaratan tasarımı, dikkat çeken iç alanı ve yaz aylarının keyfini yaşatan teras bölümü ile misafirlerini ağırlamaya başladı.