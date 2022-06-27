Mobilya sektörünün en beğenileni Çilek

İş dünyasından liderlerin katılımıyla düzenlenen ödül töreninde Çilek Mo­bilya adına ödülü, Çilek Mobilya Genel Müdürü Murat Bulca aldı. “Yaptığımız çalışmaların ödüle layık görülmesi bizim için gurur verici” diyen Bulca, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sektörünün en beğenilen şirketi Çilek Mobilya, “Düş üretmek” mottosuyla gençlerin ve çocukların hayallerini süsle­yen, onların ihtiyaçlarını gözeten, ergono­mik, yenilikçi, eğlenceli, kaliteli, güvenli ve çevreye duyarlı, yeni duygular ve yeni deneyimler kazandıran özgün tasarım­lara imza atmaya önümüzdeki yıllarda da devam edecek.