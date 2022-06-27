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Mobilya sektörünün en beğenileni Çilek
Capital Dergisi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nda mobilya sektörünün en beğenilen şirketi Çilek Mobilya oldu.
Şirketler 27.06.2022, 22:04
İş dünyasından liderlerin katılımıyla düzenlenen ödül töreninde Çilek Mobilya adına ödülü, Çilek Mobilya Genel Müdürü Murat Bulca aldı. “Yaptığımız çalışmaların ödüle layık görülmesi bizim için gurur verici” diyen Bulca, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Sektörünün en beğenilen şirketi Çilek Mobilya, “Düş üretmek” mottosuyla gençlerin ve çocukların hayallerini süsleyen, onların ihtiyaçlarını gözeten, ergonomik, yenilikçi, eğlenceli, kaliteli, güvenli ve çevreye duyarlı, yeni duygular ve yeni deneyimler kazandıran özgün tasarımlara imza atmaya önümüzdeki yıllarda da devam edecek.
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