Maysan Mando’ya çevreci ödül

Firma, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, sanayi firmalarının çevrenin korunması konusunda geliştirdikleri ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağladıkları örnek ürün ve uygulamaların ödüllendirildiği İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri 2023’ten ödülle döndü.

Maysan Mando, çevre dostu özelliğiyle dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan “Selektik Krom Kaplama Proesi” ile “Çevre Dostu Uygulama” kategorisinde birinci oldu.

Firmanın hayata geçirdiği bu proje 2 yıl önce Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde de ödüle layık görülmüştü. Maysan Mando’dan yapılan açıklamada, çevreye ve geleceğe katkı sağlama odaklı çalışmaların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.